https://1prime.ru/20261103/evropa-874908444.html

Европа в замешательстве: Путин расколол Запад, пишет FT

Европа в замешательстве: Путин расколол Запад, пишет FT - 03.11.2026, ПРАЙМ

Европа в замешательстве: Путин расколол Запад, пишет FT

Запад не может выработать единый подход к России, расколовшись на три лагеря, пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T19:01+0300

2026-11-03T19:01+0300

2026-11-03T20:11+0300

россия

европа

украина

запад

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/12/873456553_0:0:2868:1614_1920x0_80_0_0_a7c0a9eccdd8eee19930eaee6249e2ae.jpg

МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Запад не может выработать единый подход к России, расколовшись на три лагеря, пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман."В западном альянсе сформировались три лагеря, придерживающиеся принципиально разных подходов к отношениям с Россией", — утверждает он.По мнению Рахман, первый подход отстаивают спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Их задача — добиться от Украины территориальных уступок, а от России — деловых соглашений, отмечает Рахман.Во втором лагере, как считает обозреватель, оказались президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере. Они решительно поддерживают Украину, но считают, что Европа должна вести прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным."Третья точка зрения заключается в том, что переговоры с Путиным не только бесполезны, но и вредны", — рассуждает Рахман, добавляя, что такой подход распространен в странах Балтии и Польше.По мнению эксперта, у всех сторон спора есть "слепые пятна". Кроме того, в Европе уже назрел вопрос, должно ли ее целью быть стратегическое поражение России."Мир на Украине был бы прекрасным исходом. Но похоже, что до него еще очень далеко", — заключает Рахман.

европа

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, украина, запад, владимир путин