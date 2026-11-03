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Европа в замешательстве: Путин расколол Запад, пишет FT - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Европа в замешательстве: Путин расколол Запад, пишет FT
Европа в замешательстве: Путин расколол Запад, пишет FT - 03.11.2026, ПРАЙМ
Европа в замешательстве: Путин расколол Запад, пишет FT
Запад не может выработать единый подход к России, расколовшись на три лагеря, пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T19:01+0300
2026-11-03T20:11+0300
россия
европа
украина
запад
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Запад не может выработать единый подход к России, расколовшись на три лагеря, пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман."В западном альянсе сформировались три лагеря, придерживающиеся принципиально разных подходов к отношениям с Россией", — утверждает он.По мнению Рахман, первый подход отстаивают спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Их задача — добиться от Украины территориальных уступок, а от России — деловых соглашений, отмечает Рахман.Во втором лагере, как считает обозреватель, оказались президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере. Они решительно поддерживают Украину, но считают, что Европа должна вести прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным."Третья точка зрения заключается в том, что переговоры с Путиным не только бесполезны, но и вредны", — рассуждает Рахман, добавляя, что такой подход распространен в странах Балтии и Польше.По мнению эксперта, у всех сторон спора есть "слепые пятна". Кроме того, в Европе уже назрел вопрос, должно ли ее целью быть стратегическое поражение России."Мир на Украине был бы прекрасным исходом. Но похоже, что до него еще очень далеко", — заключает Рахман.
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россия, европа, украина, запад, владимир путин
РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Путин
19:01 03.11.2026 (обновлено: 20:11 03.11.2026)
 
Европа в замешательстве: Путин расколол Запад, пишет FT

Financial Times: подход к переговорам с Россией расколол Запад на три лагеря

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Запад не может выработать единый подход к России, расколовшись на три лагеря, пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.
"В западном альянсе сформировались три лагеря, придерживающиеся принципиально разных подходов к отношениям с Россией", — утверждает он.
По мнению Рахман, первый подход отстаивают спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Их задача — добиться от Украины территориальных уступок, а от России — деловых соглашений, отмечает Рахман.
Во втором лагере, как считает обозреватель, оказались президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере. Они решительно поддерживают Украину, но считают, что Европа должна вести прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным.
"Третья точка зрения заключается в том, что переговоры с Путиным не только бесполезны, но и вредны", — рассуждает Рахман, добавляя, что такой подход распространен в странах Балтии и Польше.
По мнению эксперта, у всех сторон спора есть "слепые пятна". Кроме того, в Европе уже назрел вопрос, должно ли ее целью быть стратегическое поражение России.
"Мир на Украине был бы прекрасным исходом. Но похоже, что до него еще очень далеко", — заключает Рахман.
 
РОССИЯЕВРОПАУКРАИНАЗАПАДВладимир Путин
 
 
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