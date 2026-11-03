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"Фармасинтез" поставляет лекарства на африканский рынок - 03.11.2026, ПРАЙМ
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"Фармасинтез" поставляет лекарства на африканский рынок
"Фармасинтез" поставляет лекарства на африканский рынок - 03.11.2026, ПРАЙМ
"Фармасинтез" поставляет лекарства на африканский рынок
Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" поставляет лекарства на африканский рынок, в частности в Ливию, и участвует в тендерах в африканских... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T12:50+0300
2026-11-03T12:52+0300
россия
ливия
африка
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874891821.jpg?1793699531
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" поставляет лекарства на африканский рынок, в частности в Ливию, и участвует в тендерах в африканских государствах, сообщили РИА Новости в компании. "Наша компания уже осуществляет поставки лекарственных препаратов на африканский рынок. В частности, поставки ведутся в Ливию. Параллельно мы участвуем в тендерах в различных африканских государствах и рассматриваем новые возможности сотрудничества, включая прямые поставки лекарственных препаратов государственным заказчикам", - заявил руководитель по спецпроектам компании Алексей Сулимов. Он отметил, что для "Фармасинтеза" важно не просто наращивать объемы поставок, но и выстраивать долгосрочные, взаимовыгодные отношения с африканскими партнерами. В компании добавили, что подробности отдельных проектов и переговоров на данном этапе не раскрываются. Президент России Владимир Путин на прошедшем саммите Россия-Африка заявил, что Россия будет наращивать поставки лекарственных препаратов в Африку, передавать мобильные лаборатории, а также проводить совместные учения по реагированию на вспышки инфекций.
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россия, ливия, африка, владимир путин
РОССИЯ, ЛИВИЯ, АФРИКА, Владимир Путин
12:50 03.11.2026 (обновлено: 12:52 03.11.2026)
 
"Фармасинтез" поставляет лекарства на африканский рынок

"Фармасинтез" поставляет лекарства на африканский рынок, в частности в Ливию

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" поставляет лекарства на африканский рынок, в частности в Ливию, и участвует в тендерах в африканских государствах, сообщили РИА Новости в компании.
"Наша компания уже осуществляет поставки лекарственных препаратов на африканский рынок. В частности, поставки ведутся в Ливию. Параллельно мы участвуем в тендерах в различных африканских государствах и рассматриваем новые возможности сотрудничества, включая прямые поставки лекарственных препаратов государственным заказчикам", - заявил руководитель по спецпроектам компании Алексей Сулимов.
Он отметил, что для "Фармасинтеза" важно не просто наращивать объемы поставок, но и выстраивать долгосрочные, взаимовыгодные отношения с африканскими партнерами.
В компании добавили, что подробности отдельных проектов и переговоров на данном этапе не раскрываются.
Президент России Владимир Путин на прошедшем саммите Россия-Африка заявил, что Россия будет наращивать поставки лекарственных препаратов в Африку, передавать мобильные лаборатории, а также проводить совместные учения по реагированию на вспышки инфекций.
 
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