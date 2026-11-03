https://1prime.ru/20261103/farmasintez-874891821.html

"Фармасинтез" поставляет лекарства на африканский рынок

"Фармасинтез" поставляет лекарства на африканский рынок - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Фармасинтез" поставляет лекарства на африканский рынок

Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" поставляет лекарства на африканский рынок, в частности в Ливию, и участвует в тендерах в африканских... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T12:50+0300

2026-11-03T12:50+0300

2026-11-03T12:52+0300

россия

ливия

африка

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874891821.jpg?1793699531

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" поставляет лекарства на африканский рынок, в частности в Ливию, и участвует в тендерах в африканских государствах, сообщили РИА Новости в компании. "Наша компания уже осуществляет поставки лекарственных препаратов на африканский рынок. В частности, поставки ведутся в Ливию. Параллельно мы участвуем в тендерах в различных африканских государствах и рассматриваем новые возможности сотрудничества, включая прямые поставки лекарственных препаратов государственным заказчикам", - заявил руководитель по спецпроектам компании Алексей Сулимов. Он отметил, что для "Фармасинтеза" важно не просто наращивать объемы поставок, но и выстраивать долгосрочные, взаимовыгодные отношения с африканскими партнерами. В компании добавили, что подробности отдельных проектов и переговоров на данном этапе не раскрываются. Президент России Владимир Путин на прошедшем саммите Россия-Африка заявил, что Россия будет наращивать поставки лекарственных препаратов в Африку, передавать мобильные лаборатории, а также проводить совместные учения по реагированию на вспышки инфекций.

ливия

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ливия, африка, владимир путин