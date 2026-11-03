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"Фармасинтез" рассматривает локализацию производства лекарств в Африке - 03.11.2026, ПРАЙМ
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"Фармасинтез" рассматривает локализацию производства лекарств в Африке
"Фармасинтез" рассматривает локализацию производства лекарств в Африке - 03.11.2026, ПРАЙМ
"Фармасинтез" рассматривает локализацию производства лекарств в Африке
Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" рассматривает возможность локализации производства лекарств в Африке, сообщили РИА Новости в компании. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T18:16+0300
2026-11-03T18:16+0300
бизнес
промышленность
африка
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" рассматривает возможность локализации производства лекарств в Африке, сообщили РИА Новости в компании. "Наша стратегия предполагает поэтапное развитие сотрудничества: от поставок готовых лекарственных форм до локализации фармацевтического производства, в том числе в рамках офсетных контрактов... В настоящее время мы ведем переговоры с потенциальными партнерами и рассматриваем ряд перспективных проектов", - сказал руководитель по спецпроектам "Фармасинтез" Алексей Сулимов. Он отметил, что будущее фармацевтической отрасли в Африке напрямую связано с локализацией выпуска препаратов. В "Фармасинтезе" подчеркнули, что рассматривают такие проекты не только как коммерческую возможность, но и как инструмент укрепления суверенитета африканских государств в сфере здравоохранения. При этом в компании указали, что реализация подобных инициатив требует прозрачной и экономически обоснованной бизнес-модели и конструктивного диалога между партнерами. Президент России Владимир Путин на прошедшем саммите Россия-Африка 2026 подчеркнул важность сотрудничества Африки и России в области здравоохранения и борьбы с эпидемиями. Он добавил, что Россия будет наращивать поставки эффективных лекарственных препаратов в Африку.
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бизнес, промышленность, африка, владимир путин
Бизнес, Промышленность, АФРИКА, Владимир Путин
18:16 03.11.2026
 
"Фармасинтез" рассматривает локализацию производства лекарств в Африке

"Фармасинтез" рассматривает возможность локализации производства лекарств в Африке

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" рассматривает возможность локализации производства лекарств в Африке, сообщили РИА Новости в компании.
"Наша стратегия предполагает поэтапное развитие сотрудничества: от поставок готовых лекарственных форм до локализации фармацевтического производства, в том числе в рамках офсетных контрактов... В настоящее время мы ведем переговоры с потенциальными партнерами и рассматриваем ряд перспективных проектов", - сказал руководитель по спецпроектам "Фармасинтез" Алексей Сулимов.
Он отметил, что будущее фармацевтической отрасли в Африке напрямую связано с локализацией выпуска препаратов. В "Фармасинтезе" подчеркнули, что рассматривают такие проекты не только как коммерческую возможность, но и как инструмент укрепления суверенитета африканских государств в сфере здравоохранения.
При этом в компании указали, что реализация подобных инициатив требует прозрачной и экономически обоснованной бизнес-модели и конструктивного диалога между партнерами.
Президент России Владимир Путин на прошедшем саммите Россия-Африка 2026 подчеркнул важность сотрудничества Африки и России в области здравоохранения и борьбы с эпидемиями. Он добавил, что Россия будет наращивать поставки эффективных лекарственных препаратов в Африку.
 
БизнесПромышленностьАФРИКАВладимир Путин
 
 
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