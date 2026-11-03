https://1prime.ru/20261103/farmasintez-874907268.html

"Фармасинтез" рассматривает локализацию производства лекарств в Африке

"Фармасинтез" рассматривает локализацию производства лекарств в Африке - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Фармасинтез" рассматривает локализацию производства лекарств в Африке

Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" рассматривает возможность локализации производства лекарств в Африке, сообщили РИА Новости в компании. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T18:16+0300

2026-11-03T18:16+0300

2026-11-03T18:16+0300

бизнес

промышленность

африка

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874907268.jpg?1793718977

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" рассматривает возможность локализации производства лекарств в Африке, сообщили РИА Новости в компании. "Наша стратегия предполагает поэтапное развитие сотрудничества: от поставок готовых лекарственных форм до локализации фармацевтического производства, в том числе в рамках офсетных контрактов... В настоящее время мы ведем переговоры с потенциальными партнерами и рассматриваем ряд перспективных проектов", - сказал руководитель по спецпроектам "Фармасинтез" Алексей Сулимов. Он отметил, что будущее фармацевтической отрасли в Африке напрямую связано с локализацией выпуска препаратов. В "Фармасинтезе" подчеркнули, что рассматривают такие проекты не только как коммерческую возможность, но и как инструмент укрепления суверенитета африканских государств в сфере здравоохранения. При этом в компании указали, что реализация подобных инициатив требует прозрачной и экономически обоснованной бизнес-модели и конструктивного диалога между партнерами. Президент России Владимир Путин на прошедшем саммите Россия-Африка 2026 подчеркнул важность сотрудничества Африки и России в области здравоохранения и борьбы с эпидемиями. Он добавил, что Россия будет наращивать поставки эффективных лекарственных препаратов в Африку.

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, африка, владимир путин