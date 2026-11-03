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ФАС предложила проиндексировать тарифы "Почты России" в 2027 году - 03.11.2026, ПРАЙМ
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ФАС предложила проиндексировать тарифы "Почты России" в 2027 году
ФАС предложила проиндексировать тарифы "Почты России" в 2027 году - 03.11.2026, ПРАЙМ
ФАС предложила проиндексировать тарифы "Почты России" в 2027 году
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила проиндексировать тарифы "Почты России" в 2027 году, при этом они останутся ниже, чем у частных... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T22:05+0300
2026-11-03T22:05+0300
бизнес
россия
почта россии
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила проиндексировать тарифы "Почты России" в 2027 году, при этом они останутся ниже, чем у частных компаний, сообщили в пресс-службе ведомства. В ФАС России поступила тарифная заявка АО "Почта России" по тарифам на регулируемую услугу почтовой связи в 2027 году. "По итогам проведения анализа ФАС России предлагает проиндексировать соответствующие тарифы в среднем на 8,1%", - говорится в сообщении. Отмечается, что ФАС учитывала выполнение социальных функций "Почты России" при разработке проекта. В том числе обращалось внимание на поддержание большого количества отделений почтовой связи в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, а также покрытие расходов на зарплаты персонала, в первую очередь почтальонов. Таким образом, цена наиболее востребованных категорий отправлений в 2027 году для простых писем составит 52 рубля, заказных – 105, простой бандероли – 107, заказной – 170. При этом после индексации тарифы "Почты России" останутся ниже, чем у частных компаний на аналогичные услуги.
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бизнес, россия, почта россии
Бизнес, РОССИЯ, Почта России
22:05 03.11.2026
 
ФАС предложила проиндексировать тарифы "Почты России" в 2027 году

ФАС предложила проиндексировать тарифы "Почты России" в 2027 году на 8,1%

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила проиндексировать тарифы "Почты России" в 2027 году, при этом они останутся ниже, чем у частных компаний, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ФАС России поступила тарифная заявка АО "Почта России" по тарифам на регулируемую услугу почтовой связи в 2027 году.
"По итогам проведения анализа ФАС России предлагает проиндексировать соответствующие тарифы в среднем на 8,1%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ФАС учитывала выполнение социальных функций "Почты России" при разработке проекта. В том числе обращалось внимание на поддержание большого количества отделений почтовой связи в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, а также покрытие расходов на зарплаты персонала, в первую очередь почтальонов.
Таким образом, цена наиболее востребованных категорий отправлений в 2027 году для простых писем составит 52 рубля, заказных – 105, простой бандероли – 107, заказной – 170.
При этом после индексации тарифы "Почты России" останутся ниже, чем у частных компаний на аналогичные услуги.
 
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