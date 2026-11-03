https://1prime.ru/20261103/film-874909119.html

"Битва моторов" собрала свыше миллиарда рублей в кинопрокате

"Битва моторов" собрала свыше миллиарда рублей в кинопрокате - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Битва моторов" собрала свыше миллиарда рублей в кинопрокате

Фильм "Битва моторов" режиссера Ильи Маланина собрал миллиард рублей в кинопрокате и стал седьмым отечественным фильмом-миллиардником в 2026 году,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T19:17+0300

2026-11-03T19:17+0300

2026-11-03T19:17+0300

россия

кино

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Фильм "Битва моторов" режиссера Ильи Маланина собрал миллиард рублей в кинопрокате и стал седьмым отечественным фильмом-миллиардником в 2026 году, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Общие сборы - 1 003 609 524 рубля", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Как уточняется, за период проката фильм посмотрели более 1,9 миллиона человек. Приключенческий блокбастер "Битва моторов" вышел в кинотеатрах страны 8 октября. Сюжет фильма разворачивается в России начала XX века: в 1908 году автолюбитель Андрей Нагель находит поддержку у инженера Дмитрия Бондарева, они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля "Руссо-Балт". Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение - доказать жизнеспособность их машины в легендарном Ралли Монако.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кино