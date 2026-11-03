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"Битва моторов" собрала свыше миллиарда рублей в кинопрокате
"Битва моторов" собрала свыше миллиарда рублей в кинопрокате - 03.11.2026, ПРАЙМ
"Битва моторов" собрала свыше миллиарда рублей в кинопрокате
Фильм "Битва моторов" режиссера Ильи Маланина собрал миллиард рублей в кинопрокате и стал седьмым отечественным фильмом-миллиардником в 2026 году,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T19:17+0300
2026-11-03T19:17+0300
2026-11-03T19:17+0300
россия
кино
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Фильм "Битва моторов" режиссера Ильи Маланина собрал миллиард рублей в кинопрокате и стал седьмым отечественным фильмом-миллиардником в 2026 году, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Общие сборы - 1 003 609 524 рубля", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Как уточняется, за период проката фильм посмотрели более 1,9 миллиона человек. Приключенческий блокбастер "Битва моторов" вышел в кинотеатрах страны 8 октября. Сюжет фильма разворачивается в России начала XX века: в 1908 году автолюбитель Андрей Нагель находит поддержку у инженера Дмитрия Бондарева, они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля "Руссо-Балт". Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение - доказать жизнеспособность их машины в легендарном Ралли Монако.
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россия, кино
"Битва моторов" собрала свыше миллиарда рублей в кинопрокате
Фильм "Битва моторов" режиссера Маланина собрал свыше миллиарда рублей в прокате
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Фильм "Битва моторов" режиссера Ильи Маланина собрал миллиард рублей в кинопрокате и стал седьмым отечественным фильмом-миллиардником в 2026 году, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Общие сборы - 1 003 609 524 рубля", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Как уточняется, за период проката фильм посмотрели более 1,9 миллиона человек.
Приключенческий блокбастер "Битва моторов" вышел в кинотеатрах страны 8 октября. Сюжет фильма разворачивается в России начала XX века: в 1908 году автолюбитель Андрей Нагель находит поддержку у инженера Дмитрия Бондарева, они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля "Руссо-Балт". Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение - доказать жизнеспособность их машины в легендарном Ралли Монако.