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В ФСЭГ рассказали, кто будет обеспечивать весь прирост спроса на газ

В ФСЭГ рассказали, кто будет обеспечивать весь прирост спроса на газ - 03.11.2026, ПРАЙМ

В ФСЭГ рассказали, кто будет обеспечивать весь прирост спроса на газ

Половину всего прироста глобального спроса на газ в ближайшие 30 лет будет обеспечивать одна Юго-Восточная Азия, заявил генеральный секретарь Форума... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:00+0300

2026-11-03T14:00+0300

2026-11-03T14:00+0300

газ

ближний восток

африка

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АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. Половину всего прироста глобального спроса на газ в ближайшие 30 лет будет обеспечивать одна Юго-Восточная Азия, заявил генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила. "В ближайшие 30 лет на долю Юго-Восточной Азии придется от 46% до 54% ​​прироста спроса (на газ - ред.)", - сказал он в ходе выступления на конференции Adipec, комментируя ситуацию на мировом рынке газа. Мшелбила подчеркнул, что этот регион останется ключевым центром энергетики, в том числе возобновляемой. В октябре Мшелбила заявлял, что основной прирост спроса на газ в мире до 2055 года обеспечат страны Азиатско‑Тихоокеанского региона - 43%, Ближнего Востока - 23%, наиболее высокие темпы роста прогнозируются в Африке. Он также уточнил, что мировой спрос на газ к 2055 году вырастет на 31%, до 5,4 триллиона кубометров.

ближний восток

африка

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газ, ближний восток, африка