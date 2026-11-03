https://1prime.ru/20261103/germanija-874908789.html

В Германии 105-летний банк заподозрили в уклонении от налогов, пишут СМИ

В Германии 105-летний банк заподозрили в уклонении от налогов, пишут СМИ - 03.11.2026, ПРАЙМ

В Германии 105-летний банк заподозрили в уклонении от налогов, пишут СМИ

Немецкие правоохранители подозревают региональный банк National-Bank AG, основанный в 1921 году, в соучастии в крупной схеме по уклонению от налогов, в его... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T19:10+0300

2026-11-03T19:10+0300

2026-11-03T19:14+0300

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БЕРЛИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Немецкие правоохранители подозревают региональный банк National-Bank AG, основанный в 1921 году, в соучастии в крупной схеме по уклонению от налогов, в его офисе в Эссене на западе ФРГ прошли обыски, сообщает телерадиокомпания WDR со ссылкой на источники. "Следователи проводят обыск в офисах National-Bank AG… По предварительным данным, сумма ущерба составляет 40 миллионов евро", - говорится в материале. Согласно сообщению WDR, следователи предполагают, что банк в период с 2008 по 2015 годы мог быть соучастником так называемой схемы Cum-Cum по уклонению от налогов за доходы по акциям. Немецкое законодательство предполагает, что иностранные получатели доходов должны платить в казну налог. В рамках схемы Cum-Cum иностранные владельцы при подходе сроков выплаты дивидендов передавали свои акции немецким партнерам, которые обладали правом на налоговый вычет. После того как дивиденды были выплачены, акции возвращались иностранным владельцам. Доход в этой схеме распределялся между основными держателями из-за рубежа и лицами в ФРГ, которые брали акции на время для обхода налога. По данным телерадиокомпании, расследование ведется в отношении 13 подозреваемых. Сам банк подтвердил факт обысков, которые затронули в том числе кабинеты членов правления. При этом в банке заявили, что его действия не нарушали закон. WDR отметила, что обыски прошли не только в Эссене, но также и в Дюссельдорфе, Мюнстере, Эшборне и Франкфурте-на-Майне. По оценке федерального правительства, всего из-за сделок по схеме Cum-Cum казна ФРГ недополучила 7,3 миллиарда евро налоговых поступлений. Профессор теории налогообложения из Мангейма Кристоф Шпенгель полагает, что возможный ущерб от этой схемы для немецкой казны значительно выше и достигает примерно 28 миллиардов евро, говорится в сообщении WDR. Телерадиокомпания отметила, что банк National-Bank AG был основан в 1921 году христианским профсоюзным движением для защиты интересов рабочих. Сегодня он принадлежит преимущественно частным акционерам и, помимо прочего, предоставляет финансирование предприятиям среднего бизнеса в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

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банки, финансы, фрг, германия