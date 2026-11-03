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Глазьев заявил о "технофашизме" в западных IT-компаниях

Глазьев заявил о "технофашизме" в западных IT-компаниях - 03.11.2026, ПРАЙМ

Глазьев заявил о "технофашизме" в западных IT-компаниях

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил, что в крупнейших западных IT-компаниях возник "технофашизм". | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:51+0300

2026-11-03T15:51+0300

2026-11-03T15:51+0300

технологии

россия

белоруссия

минск

запад

сергей глазьев

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МИНСК, 3 ноя – ПРАЙМ. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил, что в крупнейших западных IT-компаниях возник "технофашизм". "Возник технофашизм в составе руководителей крупнейших айтишных компаний, которые пытаются использовать искусственный интеллект для достижения глобального господства через всеобъемлющий контроль, тотальный шпионаж и применение точного оружия против своих недругов с использованием искусственного интеллекта так, чтобы никто не нес за это никакой ответственности", - сказал он в Минске во вторник, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности. Глазьев рассказал, что негативное влияние на международную безопасность оказывает вера Запада в свое превосходство и сверхсилу, основанные в том числе на лидерстве в военном применении современных информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. По его мнению, для прекращения мировой гибридной войны необходимо предложить такие альтернативы, которые "выбьют у оппонентов" основы "сверхсилы". Глазьев призвал задуматься о международном регулировании информационно-технологической сферы и искусственного интеллекта, чтобы эти достижения не использовались в военных целях.

белоруссия

минск

запад

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технологии, россия, белоруссия, минск, запад, сергей глазьев