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Глазьев заявил о "технофашизме" в западных IT-компаниях - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Глазьев заявил о "технофашизме" в западных IT-компаниях
Глазьев заявил о "технофашизме" в западных IT-компаниях - 03.11.2026, ПРАЙМ
Глазьев заявил о "технофашизме" в западных IT-компаниях
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил, что в крупнейших западных IT-компаниях возник "технофашизм". | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:51+0300
2026-11-03T15:51+0300
технологии
россия
белоруссия
минск
запад
сергей глазьев
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МИНСК, 3 ноя – ПРАЙМ. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил, что в крупнейших западных IT-компаниях возник "технофашизм". "Возник технофашизм в составе руководителей крупнейших айтишных компаний, которые пытаются использовать искусственный интеллект для достижения глобального господства через всеобъемлющий контроль, тотальный шпионаж и применение точного оружия против своих недругов с использованием искусственного интеллекта так, чтобы никто не нес за это никакой ответственности", - сказал он в Минске во вторник, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности. Глазьев рассказал, что негативное влияние на международную безопасность оказывает вера Запада в свое превосходство и сверхсилу, основанные в том числе на лидерстве в военном применении современных информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. По его мнению, для прекращения мировой гибридной войны необходимо предложить такие альтернативы, которые "выбьют у оппонентов" основы "сверхсилы". Глазьев призвал задуматься о международном регулировании информационно-технологической сферы и искусственного интеллекта, чтобы эти достижения не использовались в военных целях.
белоруссия
минск
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технологии, россия, белоруссия, минск, запад, сергей глазьев
Технологии, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, ЗАПАД, Сергей Глазьев
15:51 03.11.2026
 
Глазьев заявил о "технофашизме" в западных IT-компаниях

Глазьев: в крупных западных IT-компаниях возник "технофашизм"

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МИНСК, 3 ноя – ПРАЙМ. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев заявил, что в крупнейших западных IT-компаниях возник "технофашизм".
"Возник технофашизм в составе руководителей крупнейших айтишных компаний, которые пытаются использовать искусственный интеллект для достижения глобального господства через всеобъемлющий контроль, тотальный шпионаж и применение точного оружия против своих недругов с использованием искусственного интеллекта так, чтобы никто не нес за это никакой ответственности", - сказал он в Минске во вторник, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Глазьев рассказал, что негативное влияние на международную безопасность оказывает вера Запада в свое превосходство и сверхсилу, основанные в том числе на лидерстве в военном применении современных информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта.
По его мнению, для прекращения мировой гибридной войны необходимо предложить такие альтернативы, которые "выбьют у оппонентов" основы "сверхсилы". Глазьев призвал задуматься о международном регулировании информационно-технологической сферы и искусственного интеллекта, чтобы эти достижения не использовались в военных целях.
 
ТехнологииРОССИЯБЕЛОРУССИЯМИНСКЗАПАДСергей Глазьев
 
 
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