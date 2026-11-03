https://1prime.ru/20261103/grenlandiya-874910615.html
Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США
Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США - 03.11.2026, ПРАЙМ
Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США
Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США, передает агентство Рейтер. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T19:50+0300
2026-11-03T19:50+0300
2026-11-03T19:50+0300
гренландия
сша
дания
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США, передает агентство Рейтер. США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение, расширяющее возможности американского военного присутствия на острове. Документ дополняет действующее с 1951 года соглашение об обороне Гренландии и предусматривает создание новых военных объектов в Нарсарсуаке на юге острова и Местерсвиге на востоке. "Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США", - говорится в публикации. Главным действующим военным объектом США в Гренландии остается космическая база Питуффик на северо-западе острова. В годы холодной войны американское военное присутствие в Гренландии было значительно шире, однако впоследствии большинство объектов было закрыто.
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гренландия, сша, дания
Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США
Reuters: парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США, передает агентство Рейтер.
США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение, расширяющее возможности американского военного присутствия на острове. Документ дополняет действующее с 1951 года соглашение об обороне Гренландии и предусматривает создание новых военных объектов в Нарсарсуаке на юге острова и Местерсвиге на востоке.
"Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США", - говорится в публикации.
Главным действующим военным объектом США в Гренландии остается космическая база Питуффик на северо-западе острова. В годы холодной войны американское военное присутствие в Гренландии было значительно шире, однако впоследствии большинство объектов было закрыто.