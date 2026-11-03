https://1prime.ru/20261103/grenlandiya-874910615.html

Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США

Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США - 03.11.2026, ПРАЙМ

Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США

Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США, передает агентство Рейтер. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T19:50+0300

2026-11-03T19:50+0300

2026-11-03T19:50+0300

гренландия

сша

дания

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874910615.jpg?1793724601

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США, передает агентство Рейтер. США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение, расширяющее возможности американского военного присутствия на острове. Документ дополняет действующее с 1951 года соглашение об обороне Гренландии и предусматривает создание новых военных объектов в Нарсарсуаке на юге острова и Местерсвиге на востоке. "Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США", - говорится в публикации. Главным действующим военным объектом США в Гренландии остается космическая база Питуффик на северо-западе острова. В годы холодной войны американское военное присутствие в Гренландии было значительно шире, однако впоследствии большинство объектов было закрыто.

гренландия

сша

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гренландия, сша, дания