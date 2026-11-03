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Названа причина, по которой россияне советуются с ИИ при покупках

Названа причина, по которой россияне советуются с ИИ при покупках - 03.11.2026, ПРАЙМ

Названа причина, по которой россияне советуются с ИИ при покупках

Почти каждый второй россиянин хотя бы однажды выбирал товары или услуги по совету ИИ, однако регулярно к такой помощи прибегает лишь 5%, показал опрос... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T02:02+0300

2026-11-03T02:02+0300

2026-11-03T02:02+0300

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Почти каждый второй россиянин хотя бы однажды выбирал товары или услуги по совету ИИ, однако регулярно к такой помощи прибегает лишь 5%, показал опрос AIMonitor.pro. О том, почему использование технологии, способной снять с покупателя часть нагрузки при выборе, пока не вошло в привычку агентству "Прайм" рассказала профессор, эксперт Центра искусственного интеллекта и науки о данных СПбГУ Камилла Нигматуллина.По ее словам, сравнение десятков похожих товаров — это всегда нагрузка. Человеку приходится разбираться в незнакомых характеристиках и разных ценах, удерживая в памяти до 8 информационных блоков одновременно."Это именно единицы информации, а не число товаров. С десятого варианта наступает перегрузка и выбор приносит ощутимый дискомфорт", — говорит Нигматуллина.Часть этой нагрузки может взять на себя ИИ. По словам эксперта, есть задачи, на которые просто не стоит тратить время. ИИ может выступать когнитивным посредником: сокращать пространство выбора, структурировать информацию, сопоставлять характеристики с предпочтениями и показывать ограниченное число релевантных альтернатив. Фактически человек делегирует то, с чем ему труднее всего справиться самому: алгоритм "держит в голове" все варианты одновременно, а наш объем — те самые восемь единиц.В дорогих покупках люди склонны доверять себе больше, но и здесь польза есть: в диалоге покупатель выстраивает систему критериев, а ассистент задает правильные вопросы — в магазине такую роль обычно играет продавец. В повседневных покупках ИИ помогает найти тот или иной товар по лучшей цене. Этот сценарий ассистенты уже берут на себя: агент Amazon может сам купить товар, когда цена опустится до заданной, а агент "Найти дешевле" в чате с Алисой AI запоминает регулярные покупки, напоминает о повторном заказе и ищет выгодное предложение среди магазинов и маркетплейсов.Ученые утверждают, что поведение потребителей меняется: вместо поиска люди сначала идут в чат, чтобы понять, что и как искать. Это симуляция реального магазина: либо покупатель сразу обращается к консультанту, либо решает разобраться и все посмотреть сам. И дело не в интроверсии, а в умении внятно сформулировать задачу покупки.Пока покупатели предпочитают действовать гибридно: сначала общаются с ИИ, затем переходят по предложенным ссылкам. На первый взгляд это выглядит как лишняя нагрузка, но на практике маршрут до покупки существенно сокращается по времени. При этом он становится менее линейным: покупатель может начать поиск товара с поисковика, а обратиться к ИИ за помощью уже для сравнения цены и характеристик товара или услуги. И только потом оформить заказ на сайте магазина или маркетплейса.Таким образом, ИИ пока не заменяет покупателю самостоятельный выбор, а скорее берет на себя рутинную часть работы с информацией. "Привычка регулярно пользоваться такими ассистентами только формируется и во многом зависит от того, насколько понятно человек умеет ставить задачу и насколько готов доверять алгоритму в конкретной ситуации", - заключает Камилла Нигматуллина.

https://1prime.ru/20261001/ii-873872880.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, бизнес, алиса, amazon, развитие ии