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В Индии оценили потенциал регионов России для малого бизнеса - 03.11.2026, ПРАЙМ
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В Индии оценили потенциал регионов России для малого бизнеса
В Индии оценили потенциал регионов России для малого бизнеса - 03.11.2026, ПРАЙМ
В Индии оценили потенциал регионов России для малого бизнеса
Каждый из регионов России обладает потенциалом для малого бизнеса Индии, заявил председатель попечительского совета Индийской палаты международного бизнеса... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T19:31+0300
2026-11-03T19:34+0300
россия
финансы
индия
санкт-петербург
москва
владимир путин
росконгресс
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Каждый из регионов России обладает потенциалом для малого бизнеса Индии, заявил председатель попечительского совета Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги в ходе международной недели "Народы России". "Мы работаем с разными регионами России. Мы сосредотачиваемся на регионах, потому что именно там находится реальный потенциал", - сказал он на сессии "Связи сильнее границ: как общее наследие создает фундамент для общего будущего". По его словам, реальный потенциал проявляется, когда в дело включается малый бизнес. "Мне все говорят: "Владивосток - маленький город, здесь все поступает из Китая", но у нас есть определенные ниши и в Индии, есть Владивостокский морской коридор. Так почему бы этим не воспользоваться?", - объяснил Манприт Сингх Наги. Он также отметил, что индийские компании сотрудничают не только с Москвой и Санкт-Петербургом. "Москва и Санкт-Петербург - это не вся Россия. Индийцы путешествуют по стране, от Владивостока до Санкт-Петербурга. В каждом из этих регионов есть большой потенциал", - сказал он. Председатель попечительского совета также рассказал, что поддержка бизнеса от правительства Республики Татарстан замечательная, и за последний год из Индии туда прибыло от 4 до 5 делегаций. Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс", они продолжатся по 8 ноября.
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россия, финансы, индия, санкт-петербург, москва, владимир путин, росконгресс
РОССИЯ, Финансы, ИНДИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Владимир Путин, Росконгресс
19:31 03.11.2026 (обновлено: 19:34 03.11.2026)
 
В Индии оценили потенциал регионов России для малого бизнеса

Наги: каждый из регионов России обладает потенциалом для малого бизнеса Индии

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Каждый из регионов России обладает потенциалом для малого бизнеса Индии, заявил председатель попечительского совета Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги в ходе международной недели "Народы России".
"Мы работаем с разными регионами России. Мы сосредотачиваемся на регионах, потому что именно там находится реальный потенциал", - сказал он на сессии "Связи сильнее границ: как общее наследие создает фундамент для общего будущего".
По его словам, реальный потенциал проявляется, когда в дело включается малый бизнес.
"Мне все говорят: "Владивосток - маленький город, здесь все поступает из Китая", но у нас есть определенные ниши и в Индии, есть Владивостокский морской коридор. Так почему бы этим не воспользоваться?", - объяснил Манприт Сингх Наги.
Он также отметил, что индийские компании сотрудничают не только с Москвой и Санкт-Петербургом.
"Москва и Санкт-Петербург - это не вся Россия. Индийцы путешествуют по стране, от Владивостока до Санкт-Петербурга. В каждом из этих регионов есть большой потенциал", - сказал он.
Председатель попечительского совета также рассказал, что поддержка бизнеса от правительства Республики Татарстан замечательная, и за последний год из Индии туда прибыло от 4 до 5 делегаций.
Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Координатором мероприятий недели выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператор - фонд "Росконгресс", они продолжатся по 8 ноября.
 
РОССИЯФинансыИНДИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАВладимир ПутинРосконгресс
 
 
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