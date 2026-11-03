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Российско-Таиландские инвестфорумы продвигают создание культурного наследия

Российско-Таиландские инвестфорумы продвигают создание культурного наследия - 03.11.2026, ПРАЙМ

Российско-Таиландские инвестфорумы продвигают создание культурного наследия

Ежегодные Российско-Таиландские инвестиционные форумы продвигают не только деловое сотрудничество, но и создание бизнесом двух стран общего культурного... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:22+0300

2026-11-03T14:22+0300

2026-11-03T14:22+0300

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БАНГКОК, 3 ноя – ПРАЙМ. Ежегодные Российско-Таиландские инвестиционные форумы продвигают не только деловое сотрудничество, но и создание бизнесом двух стран общего культурного наследия, сказал РИА Новости глава Российско-Таиландского Делового совета, председатель правления металлургического холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко. Второй Российско-Таиландский инвестфорум, организованный Таиландско-Российским Деловым советом при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс" проходил в столице Таиланда с 29 по 31 октября. "Одна из важнейших задач российского бизнеса за рубежом, я об этом уже неоднократно говорил, это создание общего, единого культурного наследия со страной, в которой мы работаем. Это наша социальная ответственность как российского бизнеса", - сказал Демченко в интервью РИА Новости по итогам мероприятия. На этой идее основывалась обширная культурная программа инвестиционного форума, отметил собеседник агентства. В рамках форума состоялся и спектакль, театральная постановка со знаменитыми актерами России и Таиланда, которая шла одновременно на русском и тайском языках, и целый ряд выставок современного искусства российских дизайнеров, и культурный фестиваль "Мир", прошедший в парке Лумпхини, главном публичном парке Бангкока. "Провели потрясающий фестиваль "Мир". Я там побывал и испытал чувство какого-то невероятного восторга. Я был в шоке просто, честно говоря. Когда посетители с удовольствием слушают русские песни, а гусляры, балалайщики, герои русских сказок и былин ходят по Лумпхини‑парку - это был настоящий восторг", - сказал Демченко. Председатель Российско-Таиландского Делового совета рассказал и о российских художниках, приехавших со своими работами в Таиланд в рамках программы форума и фестиваля "Мир", и о таиландских художниках, поездка которых в Россию планируется на следующий год. Он отметил, что огромный интерес также вызвала у тайских посетителей фестиваля и его гастрономическая составляющая. "Тысячи людей, которые пробовали российские продукты, которые пробовали российские напитки, блинчики, и давали потрясающие отзывы", - сказал Демченко. По мнению главы двустороннего Делового совета, объединение российской и таиландской культур очень сильно влияет на отношения двух стран, в том числе и деловые. "Потому, конечно, что Таиланд для России и Россия для Таиланда - это во многом именно история про отношения, которые длятся более полутора столетий", - сказал Демченко, добавив, что только дипломатическим отношениям двух стран в 2027 году исполняется 130 лет, а культурные и деловые связи существовали и до их начала. Он отметил, что иногда в отношениях России и Таиланда бизнес даже уходит на второй план по сравнению с культурой, что само по себе может быть и не совсем оптимально. "Но в тот момент, когда культура и бизнес идут в комбинации, мы получаем вот этот синергетический эффект, потому что одно начинает очень сильно поддерживать другое", - уверен Демченко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, таиланд, москва, бангкок, росконгресс