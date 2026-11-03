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АЭИ: Иран остается значимым рынком для российских компаний
АЭИ: Иран остается значимым рынком для российских компаний - 03.11.2026, ПРАЙМ
АЭИ: Иран остается значимым рынком для российских компаний
Иран остается значимым рынком для российских компаний, которые поставляют в страну продукцию АПК, изделия из черных и цветных металлов, древесину, а также... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:49+0300
2026-11-03T10:49+0300
2026-11-03T10:49+0300
мировая экономика
иран
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Иран остается значимым рынком для российских компаний, которые поставляют в страну продукцию АПК, изделия из черных и цветных металлов, древесину, а также оборудование и комплектующие для энергетики, нефтехимии и транспортной инфраструктуры, заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Иран остается значимым рынком для российских компаний. По данным российских официальных представителей, в 2025 году двусторонний товарооборот достиг примерно 5,8 миллиарда долларов, увеличившись на 21% относительно 2024 года. В первом полугодии 2026 года Россия экспортировала в Иран 3,2 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 1,4 миллиарда долларов. Основные позиции – пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечное и рапсовое масло", - сказал он в кулуарах форума АЭИ "Международный день торговли - 2026".
Помимо АПК, по его словам, "российские предприятия поставляют в Иран изделия из черных и цветных металлов, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, а также оборудование и комплектующие для энергетики, нефтехимии и транспортной инфраструктуры".
Эти направления позволяют сочетать уже существующий спрос на продовольствие с возможностями для экспорта промышленной продукции, добавил собеседник агентства.
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мировая экономика, иран
АЭИ: Иран остается значимым рынком для российских компаний
Глава АЭИ Леер: Иран остается значимым рынком для российских компаний
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Иран остается значимым рынком для российских компаний, которые поставляют в страну продукцию АПК, изделия из черных и цветных металлов, древесину, а также оборудование и комплектующие для энергетики, нефтехимии и транспортной инфраструктуры, заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Иран остается значимым рынком для российских компаний. По данным российских официальных представителей, в 2025 году двусторонний товарооборот достиг примерно 5,8 миллиарда долларов, увеличившись на 21% относительно 2024 года. В первом полугодии 2026 года Россия экспортировала в Иран 3,2 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 1,4 миллиарда долларов. Основные позиции – пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечное и рапсовое масло", - сказал он в кулуарах форума АЭИ "Международный день торговли - 2026".
Помимо АПК, по его словам, "российские предприятия поставляют в Иран изделия из черных и цветных металлов, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, а также оборудование и комплектующие для энергетики, нефтехимии и транспортной инфраструктуры".
Эти направления позволяют сочетать уже существующий спрос на продовольствие с возможностями для экспорта промышленной продукции, добавил собеседник агентства.