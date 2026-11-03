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Минюст подал иск о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Минюст подал иск о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой
Минюст подал иск о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой - 03.11.2026, ПРАЙМ
Минюст подал иск о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой
Министерство юстиции России подало иск о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой, он поступил в | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T21:47+0300
2026-11-03T21:47+0300
финансы
общество
волгоград
благотворительность
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Министерство юстиции России подало иск о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой, он поступил в суд Волгограда, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "В Центральный районный суд города Волгограда поступило административное исковое заявление о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой и исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц", - сообщили в пресс-службе. Минюст обосновал иск тем, что фонд не предоставлял отчеты и сведения, а также не получал корреспонденцию. Более того, в адрес фонда Исинбаевой были направлены письма с требованиями устранить допущенные нарушения, но исполнены они не были, отметили в ведомстве. Как стало известно из документов суда, заседание по делу назначено в Центральном районном суде Волгограда на 24 ноября.Благотворительный фонд Елены Исинбаевой основан в 2013 году для поддержки детей из социальных учреждений, помощи молодым спортсменам и популяризации здорового образа жизни.Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль. Бывшая спортсменка уже несколько лет живет с семьей в Испании
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финансы, общество , волгоград, благотворительность
Финансы, Общество , ВОЛГОГРАД, благотворительность
21:47 03.11.2026
 
Минюст подал иск о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой

Минюст подал в суд Волгограда иск о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Министерство юстиции России подало иск о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой, он поступил в суд Волгограда, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В Центральный районный суд города Волгограда поступило административное исковое заявление о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой и исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц", - сообщили в пресс-службе.
Минюст обосновал иск тем, что фонд не предоставлял отчеты и сведения, а также не получал корреспонденцию.
Более того, в адрес фонда Исинбаевой были направлены письма с требованиями устранить допущенные нарушения, но исполнены они не были, отметили в ведомстве.
Как стало известно из документов суда, заседание по делу назначено в Центральном районном суде Волгограда на 24 ноября.
Благотворительный фонд Елены Исинбаевой основан в 2013 году для поддержки детей из социальных учреждений, помощи молодым спортсменам и популяризации здорового образа жизни.
Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль. Бывшая спортсменка уже несколько лет живет с семьей в Испании
 
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