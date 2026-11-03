https://1prime.ru/20261103/italija-874890510.html

В Италии из-за кибератак повреждены холодильные системы супермаркетов

В Италии из-за кибератак повреждены холодильные системы супермаркетов - 03.11.2026, ПРАЙМ

В Италии из-за кибератак повреждены холодильные системы супермаркетов

Поломки системы холодильного оборудования супермаркетов и предприятий пищевой промышленности, предположительно произошедшие вследствие хакерских атак,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T11:56+0300

2026-11-03T11:56+0300

2026-11-03T11:56+0300

технологии

италия

сицилия

франция

мвд

совет министров

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874890510.jpg?1793696170

РИМ, 3 ноя - ПРАЙМ. Поломки системы холодильного оборудования супермаркетов и предприятий пищевой промышленности, предположительно произошедшие вследствие хакерских атак, зафиксированы в трех областях Италии - на Сицилии, в Тоскане и Эмилии-Романье, сообщает газета Corriere della Sera. По данным издания, в результате атак вышли из строя холодильные витрины и морозильные камеры в четырех супермаркетах на Сицилии - трех в Катании и одном в Палермо, а также на двух производственных предприятиях в Тоскане и Эмилии-Романье. Ущерб составил тысячи евро. Расследованием инцидентов в Италии занимается почтовая полиция - подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями. Предположительно, вывод из строя холодильных систем связан с масштабной волной кибератак, произошедших накануне в нескольких европейских странах, включая Францию, Бельгию, Эстонию, Финляндию, Ирландию, Люксембург, Нидерланды и Швецию. Как пишет газета, злоумышленники дистанционно изменяли настройки систем размораживания холодильных витрин и морозильников, повышая температуру вплоть до 50 градусов, что приводило к порче больших объемов продуктов. Как отмечает Corriere, следствие рассматривает версию о том, что целью злоумышленников является не столько нанесение экономического ущерба компаниям, сколько создание чувства незащищенности у граждан. При этом хакеры пока не требовали выкупа за прекращение атак, а их происхождение официально не установлено. "Опасение заключается в том, что подобного рода действия могут повториться в отношении более сложных и важных объектов критической инфраструктуры, таких как системы здравоохранения и транспорта, которые, по крайней мере на бумаге, должны быть защищены значительно лучше, чем торговые сети", - говорится в статье. В связи с ситуацией во вторник в Риме состоится совещание под руководством секретаря Совета министров Италии Альфредо Мантовано, курирующего вопросы безопасности республики. В нем примут участие представители итальянских спецслужб. Кроме того, парламентский комитет по безопасности республики (Copasir) в предстоящие дни заслушает директора Агентства внутренней разведки (Aisi) Бруно Валензизе и генерального директора Национального агентства по кибербезопасности (Acn) Андреа Куачиви.

италия

сицилия

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, италия, сицилия, франция, мвд, совет министров