https://1prime.ru/20261103/italija-874890510.html
В Италии из-за кибератак повреждены холодильные системы супермаркетов
В Италии из-за кибератак повреждены холодильные системы супермаркетов - 03.11.2026, ПРАЙМ
В Италии из-за кибератак повреждены холодильные системы супермаркетов
Поломки системы холодильного оборудования супермаркетов и предприятий пищевой промышленности, предположительно произошедшие вследствие хакерских атак,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T11:56+0300
2026-11-03T11:56+0300
2026-11-03T11:56+0300
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РИМ, 3 ноя - ПРАЙМ. Поломки системы холодильного оборудования супермаркетов и предприятий пищевой промышленности, предположительно произошедшие вследствие хакерских атак, зафиксированы в трех областях Италии - на Сицилии, в Тоскане и Эмилии-Романье, сообщает газета Corriere della Sera.
По данным издания, в результате атак вышли из строя холодильные витрины и морозильные камеры в четырех супермаркетах на Сицилии - трех в Катании и одном в Палермо, а также на двух производственных предприятиях в Тоскане и Эмилии-Романье. Ущерб составил тысячи евро.
Расследованием инцидентов в Италии занимается почтовая полиция - подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями. Предположительно, вывод из строя холодильных систем связан с масштабной волной кибератак, произошедших накануне в нескольких европейских странах, включая Францию, Бельгию, Эстонию, Финляндию, Ирландию, Люксембург, Нидерланды и Швецию.
Как пишет газета, злоумышленники дистанционно изменяли настройки систем размораживания холодильных витрин и морозильников, повышая температуру вплоть до 50 градусов, что приводило к порче больших объемов продуктов.
Как отмечает Corriere, следствие рассматривает версию о том, что целью злоумышленников является не столько нанесение экономического ущерба компаниям, сколько создание чувства незащищенности у граждан. При этом хакеры пока не требовали выкупа за прекращение атак, а их происхождение официально не установлено.
"Опасение заключается в том, что подобного рода действия могут повториться в отношении более сложных и важных объектов критической инфраструктуры, таких как системы здравоохранения и транспорта, которые, по крайней мере на бумаге, должны быть защищены значительно лучше, чем торговые сети", - говорится в статье.
В связи с ситуацией во вторник в Риме состоится совещание под руководством секретаря Совета министров Италии Альфредо Мантовано, курирующего вопросы безопасности республики. В нем примут участие представители итальянских спецслужб.
Кроме того, парламентский комитет по безопасности республики (Copasir) в предстоящие дни заслушает директора Агентства внутренней разведки (Aisi) Бруно Валензизе и генерального директора Национального агентства по кибербезопасности (Acn) Андреа Куачиви.
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технологии, италия, сицилия, франция, мвд, совет министров
Технологии, ИТАЛИЯ, Сицилия, ФРАНЦИЯ, МВД, совет министров
В Италии из-за кибератак повреждены холодильные системы супермаркетов
Corriere della Sera: в Италии из-за хакерских атак повреждены холодильные системы
РИМ, 3 ноя - ПРАЙМ. Поломки системы холодильного оборудования супермаркетов и предприятий пищевой промышленности, предположительно произошедшие вследствие хакерских атак, зафиксированы в трех областях Италии - на Сицилии, в Тоскане и Эмилии-Романье, сообщает газета Corriere della Sera.
По данным издания, в результате атак вышли из строя холодильные витрины и морозильные камеры в четырех супермаркетах на Сицилии - трех в Катании и одном в Палермо, а также на двух производственных предприятиях в Тоскане и Эмилии-Романье. Ущерб составил тысячи евро.
Расследованием инцидентов в Италии занимается почтовая полиция - подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями. Предположительно, вывод из строя холодильных систем связан с масштабной волной кибератак, произошедших накануне в нескольких европейских странах, включая Францию, Бельгию, Эстонию, Финляндию, Ирландию, Люксембург, Нидерланды и Швецию.
Как пишет газета, злоумышленники дистанционно изменяли настройки систем размораживания холодильных витрин и морозильников, повышая температуру вплоть до 50 градусов, что приводило к порче больших объемов продуктов.
Как отмечает Corriere, следствие рассматривает версию о том, что целью злоумышленников является не столько нанесение экономического ущерба компаниям, сколько создание чувства незащищенности у граждан. При этом хакеры пока не требовали выкупа за прекращение атак, а их происхождение официально не установлено.
"Опасение заключается в том, что подобного рода действия могут повториться в отношении более сложных и важных объектов критической инфраструктуры, таких как системы здравоохранения и транспорта, которые, по крайней мере на бумаге, должны быть защищены значительно лучше, чем торговые сети", - говорится в статье.
В связи с ситуацией во вторник в Риме состоится совещание под руководством секретаря Совета министров Италии Альфредо Мантовано, курирующего вопросы безопасности республики. В нем примут участие представители итальянских спецслужб.
Кроме того, парламентский комитет по безопасности республики (Copasir) в предстоящие дни заслушает директора Агентства внутренней разведки (Aisi) Бруно Валензизе и генерального директора Национального агентства по кибербезопасности (Acn) Андреа Куачиви.