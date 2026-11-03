https://1prime.ru/20261103/italija-874906555.html

В Италии не зафиксировали серьезных последствий кибератак

В Италии не зафиксировали серьезных последствий кибератак - 03.11.2026, ПРАЙМ

В Италии не зафиксировали серьезных последствий кибератак

Правительство Италии не фиксирует серьезных последствий кибератак на системы коммерческого холодильного оборудования, которые затронули ряд европейских стран, в | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T17:52+0300

2026-11-03T17:52+0300

2026-11-03T17:52+0300

технологии

мировая экономика

италия

сицилия

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РИМ, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство Италии не фиксирует серьезных последствий кибератак на системы коммерческого холодильного оборудования, которые затронули ряд европейских стран, в Италии атакам подверглись лишь несколько торговых объектов, говорится в сообщении правительственного Дворца Киджи. В руководстве совмина во вторник состоялось совещание с участием секретаря Альфредо Мантовано, который курирует в правительстве проблематику кибербезопасности, министра сельского хозяйства Франческо Лоллобриджиды, директора Национального агентства по кибербезопасности (ACN) и руководителей итальянских разведывательных служб. "По результатам первых проверок выяснилось, что в Италии последствия атак на данный момент крайне ограничены: затронуто лишь несколько торговых объектов из тысяч, действующих на всей территории страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что большинство объектов, подвергшихся атакам, по-прежнему используют устаревшие системы безопасности с интерфейсами, напрямую подключенными к интернету, и недостаточно надежными механизмами аутентификации. В то же время основная часть распределительной сети располагает современными системами защиты, способными отражать вредоносные вторжения. В правительстве также подчеркнули, что не выявлено ни одного случая угрозы здоровью граждан, связанного с размораживанием продуктов. Как отмечается в сообщении, Национальное агентство по кибербезопасности Италии (ACN) передает информацию о любых выявленных отклонениях в работе оборудования подразделениям карабинеров NAS, отвечающим за контроль в сфере продуктов питания, для оперативного реагирования. Кроме того, агентство проводит встречи с представителями отраслевых объединений и руководством крупнейших компаний сектора. Итальянское правительство намерено продолжить мониторинг киберугроз, взаимодействие с поставщиками и продавцами продовольственной цепочки, выявление уязвимых объектов и информирование компаний о мерах профилактики и снижения рисков. "Таким образом, оснований для тревоги нет, однако все компетентные государственные структуры сохраняют максимальное внимание", - подчеркивается в сообщении. В Италии сбои в работе холодильного оборудования зафиксированы в четырех супермаркетах на Сицилии - трех в Катании и одном в Палермо, а также на двух производственных предприятиях в Тоскане и Эмилии-Романье. Ущерб составил тысячи евро. Расследованием инцидентов занимается почтовая полиция Италии. Предположительно, атаки связаны с масштабной волной кибервмешательств в нескольких европейских странах. Их происхождение официально не установлено.

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технологии, мировая экономика, италия, сицилия