https://1prime.ru/20261103/italija-874906555.html
В Италии не зафиксировали серьезных последствий кибератак
В Италии не зафиксировали серьезных последствий кибератак - 03.11.2026, ПРАЙМ
В Италии не зафиксировали серьезных последствий кибератак
Правительство Италии не фиксирует серьезных последствий кибератак на системы коммерческого холодильного оборудования, которые затронули ряд европейских стран, в | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T17:52+0300
2026-11-03T17:52+0300
2026-11-03T17:52+0300
технологии
мировая экономика
италия
сицилия
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РИМ, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство Италии не фиксирует серьезных последствий кибератак на системы коммерческого холодильного оборудования, которые затронули ряд европейских стран, в Италии атакам подверглись лишь несколько торговых объектов, говорится в сообщении правительственного Дворца Киджи.
В руководстве совмина во вторник состоялось совещание с участием секретаря Альфредо Мантовано, который курирует в правительстве проблематику кибербезопасности, министра сельского хозяйства Франческо Лоллобриджиды, директора Национального агентства по кибербезопасности (ACN) и руководителей итальянских разведывательных служб.
"По результатам первых проверок выяснилось, что в Италии последствия атак на данный момент крайне ограничены: затронуто лишь несколько торговых объектов из тысяч, действующих на всей территории страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство объектов, подвергшихся атакам, по-прежнему используют устаревшие системы безопасности с интерфейсами, напрямую подключенными к интернету, и недостаточно надежными механизмами аутентификации. В то же время основная часть распределительной сети располагает современными системами защиты, способными отражать вредоносные вторжения.
В правительстве также подчеркнули, что не выявлено ни одного случая угрозы здоровью граждан, связанного с размораживанием продуктов. Как отмечается в сообщении, Национальное агентство по кибербезопасности Италии (ACN) передает информацию о любых выявленных отклонениях в работе оборудования подразделениям карабинеров NAS, отвечающим за контроль в сфере продуктов питания, для оперативного реагирования. Кроме того, агентство проводит встречи с представителями отраслевых объединений и руководством крупнейших компаний сектора.
Итальянское правительство намерено продолжить мониторинг киберугроз, взаимодействие с поставщиками и продавцами продовольственной цепочки, выявление уязвимых объектов и информирование компаний о мерах профилактики и снижения рисков.
"Таким образом, оснований для тревоги нет, однако все компетентные государственные структуры сохраняют максимальное внимание", - подчеркивается в сообщении.
В Италии сбои в работе холодильного оборудования зафиксированы в четырех супермаркетах на Сицилии - трех в Катании и одном в Палермо, а также на двух производственных предприятиях в Тоскане и Эмилии-Романье. Ущерб составил тысячи евро.
Расследованием инцидентов занимается почтовая полиция Италии. Предположительно, атаки связаны с масштабной волной кибервмешательств в нескольких европейских странах. Их происхождение официально не установлено.
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технологии, мировая экономика, италия, сицилия
Технологии, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, Сицилия
В Италии не зафиксировали серьезных последствий кибератак
Власти Италии не зафиксировали серьезных последствий кибератак на холодильное оборудование
РИМ, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство Италии не фиксирует серьезных последствий кибератак на системы коммерческого холодильного оборудования, которые затронули ряд европейских стран, в Италии атакам подверглись лишь несколько торговых объектов, говорится в сообщении правительственного Дворца Киджи.
В руководстве совмина во вторник состоялось совещание с участием секретаря Альфредо Мантовано, который курирует в правительстве проблематику кибербезопасности, министра сельского хозяйства Франческо Лоллобриджиды, директора Национального агентства по кибербезопасности (ACN) и руководителей итальянских разведывательных служб.
"По результатам первых проверок выяснилось, что в Италии последствия атак на данный момент крайне ограничены: затронуто лишь несколько торговых объектов из тысяч, действующих на всей территории страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство объектов, подвергшихся атакам, по-прежнему используют устаревшие системы безопасности с интерфейсами, напрямую подключенными к интернету, и недостаточно надежными механизмами аутентификации. В то же время основная часть распределительной сети располагает современными системами защиты, способными отражать вредоносные вторжения.
В правительстве также подчеркнули, что не выявлено ни одного случая угрозы здоровью граждан, связанного с размораживанием продуктов. Как отмечается в сообщении, Национальное агентство по кибербезопасности Италии (ACN) передает информацию о любых выявленных отклонениях в работе оборудования подразделениям карабинеров NAS, отвечающим за контроль в сфере продуктов питания, для оперативного реагирования. Кроме того, агентство проводит встречи с представителями отраслевых объединений и руководством крупнейших компаний сектора.
Итальянское правительство намерено продолжить мониторинг киберугроз, взаимодействие с поставщиками и продавцами продовольственной цепочки, выявление уязвимых объектов и информирование компаний о мерах профилактики и снижения рисков.
"Таким образом, оснований для тревоги нет, однако все компетентные государственные структуры сохраняют максимальное внимание", - подчеркивается в сообщении.
В Италии сбои в работе холодильного оборудования зафиксированы в четырех супермаркетах на Сицилии - трех в Катании и одном в Палермо, а также на двух производственных предприятиях в Тоскане и Эмилии-Романье. Ущерб составил тысячи евро.
Расследованием инцидентов занимается почтовая полиция Италии. Предположительно, атаки связаны с масштабной волной кибервмешательств в нескольких европейских странах. Их происхождение официально не установлено.