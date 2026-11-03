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В Ярославле ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Ярославле ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 03.11.2026, ПРАЙМ

В Ярославле ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля, сообщает Росавиация. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T03:34+0300

2026-11-03T03:34+0300

2026-11-03T03:34+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля, сообщает Росавиация. "Аэропорт Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, ярославль, росавиация