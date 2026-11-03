https://1prime.ru/20261103/kabmin-874898393.html

Кабмин расширил перечень оборудования для создания компонентной базы

Кабмин расширил перечень оборудования для создания компонентной базы - 03.11.2026, ПРАЙМ

Кабмин расширил перечень оборудования для создания компонентной базы

Правительство РФ расширило перечень оборудования для создания электронной компонентной базы, производители которого могут пользоваться пониженным тарифом... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:52+0300

2026-11-03T14:52+0300

2026-11-03T14:52+0300

технологии

бизнес

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень оборудования для создания электронной компонентной базы, производители которого могут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов, говорится в сообщении кабмина. "Расширен перечень оборудования для создания электронной компонентной базы, производители которого могут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов", - сказано в сообщении. Отмечается, что в него добавлены лазеры и лазерное оборудование, используемые для производства радиоэлектронной продукции. "Рассчитываем, что это создаст новые стимулы для привлечения бизнеса к участию в таких сложных инициативах и будет способствовать активному наращиванию собственных компетенций в наукоемких сферах", – отметил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, михаил мишустин