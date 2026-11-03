https://1prime.ru/20261103/kabmin-874898393.html
Кабмин расширил перечень оборудования для создания компонентной базы
Кабмин расширил перечень оборудования для создания компонентной базы - 03.11.2026, ПРАЙМ
Кабмин расширил перечень оборудования для создания компонентной базы
Правительство РФ расширило перечень оборудования для создания электронной компонентной базы, производители которого могут пользоваться пониженным тарифом... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:52+0300
2026-11-03T14:52+0300
2026-11-03T14:52+0300
технологии
бизнес
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874898393.jpg?1793706771
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень оборудования для создания электронной компонентной базы, производители которого могут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов, говорится в сообщении кабмина.
"Расширен перечень оборудования для создания электронной компонентной базы, производители которого могут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в него добавлены лазеры и лазерное оборудование, используемые для производства радиоэлектронной продукции.
"Рассчитываем, что это создаст новые стимулы для привлечения бизнеса к участию в таких сложных инициативах и будет способствовать активному наращиванию собственных компетенций в наукоемких сферах", – отметил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
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технологии, бизнес, михаил мишустин
Технологии, Бизнес, Михаил Мишустин
Кабмин расширил перечень оборудования для создания компонентной базы
Правительство расширило перечень оборудования для создания электронной компонентной базы
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень оборудования для создания электронной компонентной базы, производители которого могут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов, говорится в сообщении кабмина.
"Расширен перечень оборудования для создания электронной компонентной базы, производители которого могут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в него добавлены лазеры и лазерное оборудование, используемые для производства радиоэлектронной продукции.
"Рассчитываем, что это создаст новые стимулы для привлечения бизнеса к участию в таких сложных инициативах и будет способствовать активному наращиванию собственных компетенций в наукоемких сферах", – отметил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.