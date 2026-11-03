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"Фундаментальный сдвиг": Катар меняет правила на энергорынке, пишет Reuters

"Фундаментальный сдвиг": Катар меняет правила на энергорынке, пишет Reuters - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Фундаментальный сдвиг": Катар меняет правила на энергорынке, пишет Reuters

Катар, второй по величине экспортер СПГ в мире, начал закупать американский газ, что сигнализирует о фундаментальном сдвиге на энергетическом рынке, пишет... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T17:55+0300

2026-11-03T17:55+0300

2026-11-03T17:55+0300

катар

энергетика

сша

ормузский пролив

qatarenergy

мировая экономика

спг

газ

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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Катар, второй по величине экспортер СПГ в мире, начал закупать американский газ, что сигнализирует о фундаментальном сдвиге на энергетическом рынке, пишет обозреватель Reuters Рон Буссо.Как отмечает автор, QatarEnergy подписала 20-летнее соглашение о покупке трех миллионов тонн СПГ в год с заводов Woodside Energy в Луизиане, а неделей ранее — контракты с Cheniere Energy на поставку до четырех миллионов тонн в год с заводов Sabine Pass и Corpus Christi до 2054 года. Поставки начнутся в 2030–2031 годах и сделают Катар крупнейшим покупателем американского СПГ. "Последние сделки отражают более фундаментальный сдвиг. Вместо простой диверсификации своего портфеля Катар, судя по всему, теперь приобретает страховку от возможных перебоев в собственном экспорте", — утверждает Буссо.Эксперт подчеркивает, что у Катара, в отличие от Саудовской Аравии и ОАЭ, нет альтернативного Ормузскому проливу маршрута для экспорта СПГ: вся отрасль сосредоточена в Рас-Лаффане. В марте иранская ракета повредила две из 14 линий СПГ, лишив страну около 17% экспортных мощностей. QatarEnergy оценила потери в 20 миллиардов долларов в год в виде упущенной выручки, а ремонт займет около трех лет."Покупки Катара — это еще одно свидетельство того, что США вполне открыто стали главным бенефициаром глобального пересмотра энергетических рисков на Ближнем Востоке, что знаменует собой историческую смену ролей", — констатирует Буссо.По оценке Международного энергетического агентства, в 2025–2030 годах в мире введут около 300 млрд кубометров новых мощностей по экспорту СПГ, увеличив предложение примерно на 50%. Более половины придется на США, около четверти — на Катар. При этом катарский газ дешевле американского (3–5 долларов против 5–10 долларов за миллион BTU), но при этом США не зависят от Ормузского пролива, отмечает Буссо. По его словам, после начала войны США и Ирана покупатели нефти и газа стали ценить надежность поставок так же высоко, как и стоимость энергоресурсов."Даже если США и Иран в конечном итоге придут к устойчивому мирному соглашению в ближайшие месяцы — что под большим вопросом, — роль Ормузского пролива на региональных энергетических рынках, вероятно, изменилась навсегда, причем не в пользу Катара", — заключает эксперт.

катар

сша

ормузский пролив

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катар, сша, ормузский пролив, qatarenergy, мировая экономика, спг, газ