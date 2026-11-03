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"Казатомпром" за девять месяцев увеличил производство урана на 10% - 03.11.2026, ПРАЙМ
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"Казатомпром" за девять месяцев увеличил производство урана на 10%
"Казатомпром" за девять месяцев увеличил производство урана на 10% - 03.11.2026, ПРАЙМ
"Казатомпром" за девять месяцев увеличил производство урана на 10%
Казахстанская национальная атомная компания "Казатомпром" за девять месяцев 2026 года произвела 20 тысяч 508 тонн урана, что на 10% больше, чем за аналогичный... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:49+0300
2026-11-03T14:49+0300
промышленность
казахстан
касым-жомарт токаев
казатомпром
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874898106.jpg?1793706582
АЛМА-АТА, 3 ноя - ПРАЙМ. Казахстанская национальная атомная компания "Казатомпром" за девять месяцев 2026 года произвела 20 тысяч 508 тонн урана, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании, опубликованного на сайте международной фондовой биржи Astana International Exchange (AIX). Согласно отчету, за январь-сентябрь 2026 года производство урана на стопроцентной основе составило 20 тысяч 508 тонн против 18 тысяч 709 тонн за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рост составил 10%. При этом объем производства с учетом доли "Казатомпрома" увеличился на 12% - до 10 тысяч 969 тонн. В компании объяснили положительную динамику более высоким производственным планом на 2026 год, а также выполнением требований соглашений о недропользовании. В документе также говорится, что за девять месяцев 2026 года продажи урана группой "Казатомпром" выросли на 10% и составили 14 тысяч 30 тонн. Средняя цена реализации увеличилась на 17% - до 73,51 доллара за фунт. Кроме того, компания сохранила прогноз производства урана на 2026 год на уровне от 27 тысяч 500 до 29 тысяч тонн. В конце октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу, предложил рассмотреть возможность создания государственного стратегического резерва урана. В понедельник глава агентства по атомной энергии республики Алмасадам Саткалиев заявил, что в стране планируется создать государственный стратегический резерв урана объемом не менее 150 тысяч тонн к 2050 году. Резерв необходим для обеспечения потребностей двух будущих атомных электростанций, которые планируется построить в Алма-Атинской области.
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промышленность, казахстан, касым-жомарт токаев, казатомпром
Промышленность, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, Казатомпром
14:49 03.11.2026
 
"Казатомпром" за девять месяцев увеличил производство урана на 10%

"Казатомпром" за девять месяцев увеличил производство урана на 10%

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АЛМА-АТА, 3 ноя - ПРАЙМ. Казахстанская национальная атомная компания "Казатомпром" за девять месяцев 2026 года произвела 20 тысяч 508 тонн урана, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании, опубликованного на сайте международной фондовой биржи Astana International Exchange (AIX).
Согласно отчету, за январь-сентябрь 2026 года производство урана на стопроцентной основе составило 20 тысяч 508 тонн против 18 тысяч 709 тонн за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рост составил 10%. При этом объем производства с учетом доли "Казатомпрома" увеличился на 12% - до 10 тысяч 969 тонн.
В компании объяснили положительную динамику более высоким производственным планом на 2026 год, а также выполнением требований соглашений о недропользовании.
В документе также говорится, что за девять месяцев 2026 года продажи урана группой "Казатомпром" выросли на 10% и составили 14 тысяч 30 тонн. Средняя цена реализации увеличилась на 17% - до 73,51 доллара за фунт.
Кроме того, компания сохранила прогноз производства урана на 2026 год на уровне от 27 тысяч 500 до 29 тысяч тонн.
В конце октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу, предложил рассмотреть возможность создания государственного стратегического резерва урана.
В понедельник глава агентства по атомной энергии республики Алмасадам Саткалиев заявил, что в стране планируется создать государственный стратегический резерв урана объемом не менее 150 тысяч тонн к 2050 году. Резерв необходим для обеспечения потребностей двух будущих атомных электростанций, которые планируется построить в Алма-Атинской области.
 
ПромышленностьКАЗАХСТАНКасым-Жомарт ТокаевКазатомпром
 
 
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