https://1prime.ru/20261103/kazmunajgaz-874905409.html

"Казмунайгаз" и SOCAR обсуждают привлечение плавучей буровой установки

"Казмунайгаз" и SOCAR обсуждают привлечение плавучей буровой установки - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Казмунайгаз" и SOCAR обсуждают привлечение плавучей буровой установки

Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR обсуждают возможность привлечения казахстанской... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:51+0300

2026-11-03T16:51+0300

2026-11-03T16:51+0300

газ

казахстан

азербайджан

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socar

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АЛМА-АТА, 3 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR обсуждают возможность привлечения казахстанской плавучей буровой установки Satti для бурения нефтегазовых скважин на морских месторождениях Азербайджана, сообщила пресс-служба оператора. Председатель правления компании "Казмунайгаз" Асхат Хасенов провел в Баку встречу с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом, на которой стороны обсудили перспективы производственного и технологического сотрудничества. "Речь шла о перспективах взаимодействия в области бурения, в том числе по привлечению казахстанской самоподъемной плавучей буровой установки Satti, принадлежащей ТОО KMG Drilling and Services (дочерняя компания КМГ - ред.), к работе на скважинах морских месторождений Азербайджана", - говорится в сообщении. Кроме того, участники встречи обсудили изучение перспективных участков недр в Казахстане и Азербайджане, а также выполнение меморандумов о сотрудничестве в области цифровизации и промышленной безопасности, заключенных между "Казмунайгазом", SOCAR, "Татнефтью" и "Узбекнефтегазом". Satti - построенная в Казахстане самоподъемная плавучая буровая установка, предназначенная для бурения нефтегазовых скважин на шельфе Каспийского моря. Установка весит 10,8 тысячи тонн, может бурить скважины глубиной до шести тысяч метров и работать на морских участках с глубиной воды до 80 метров.

казахстан

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газ, казахстан, азербайджан, баку, казмунайгаз, socar, татнефть