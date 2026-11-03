https://1prime.ru/20261103/kazmunajgaz-874905409.html
"Казмунайгаз" и SOCAR обсуждают привлечение плавучей буровой установки
"Казмунайгаз" и SOCAR обсуждают привлечение плавучей буровой установки - 03.11.2026, ПРАЙМ
"Казмунайгаз" и SOCAR обсуждают привлечение плавучей буровой установки
Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR обсуждают возможность привлечения казахстанской... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T16:51+0300
2026-11-03T16:51+0300
2026-11-03T16:51+0300
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АЛМА-АТА, 3 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR обсуждают возможность привлечения казахстанской плавучей буровой установки Satti для бурения нефтегазовых скважин на морских месторождениях Азербайджана, сообщила пресс-служба оператора.
Председатель правления компании "Казмунайгаз" Асхат Хасенов провел в Баку встречу с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом, на которой стороны обсудили перспективы производственного и технологического сотрудничества.
"Речь шла о перспективах взаимодействия в области бурения, в том числе по привлечению казахстанской самоподъемной плавучей буровой установки Satti, принадлежащей ТОО KMG Drilling and Services (дочерняя компания КМГ - ред.), к работе на скважинах морских месторождений Азербайджана", - говорится в сообщении.
Кроме того, участники встречи обсудили изучение перспективных участков недр в Казахстане и Азербайджане, а также выполнение меморандумов о сотрудничестве в области цифровизации и промышленной безопасности, заключенных между "Казмунайгазом", SOCAR, "Татнефтью" и "Узбекнефтегазом".
Satti - построенная в Казахстане самоподъемная плавучая буровая установка, предназначенная для бурения нефтегазовых скважин на шельфе Каспийского моря. Установка весит 10,8 тысячи тонн, может бурить скважины глубиной до шести тысяч метров и работать на морских участках с глубиной воды до 80 метров.
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Газ, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, Казмунайгаз, SOCAR, Татнефть
"Казмунайгаз" и SOCAR обсуждают привлечение плавучей буровой установки
"Казмунайгаз" и SOCAR обсуждают возможность привлечения плавучей буровой установки Satti
АЛМА-АТА, 3 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR обсуждают возможность привлечения казахстанской плавучей буровой установки Satti для бурения нефтегазовых скважин на морских месторождениях Азербайджана, сообщила пресс-служба оператора.
Председатель правления компании "Казмунайгаз" Асхат Хасенов провел в Баку встречу с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом, на которой стороны обсудили перспективы производственного и технологического сотрудничества.
"Речь шла о перспективах взаимодействия в области бурения, в том числе по привлечению казахстанской самоподъемной плавучей буровой установки Satti, принадлежащей ТОО KMG Drilling and Services (дочерняя компания КМГ - ред.), к работе на скважинах морских месторождений Азербайджана", - говорится в сообщении.
Кроме того, участники встречи обсудили изучение перспективных участков недр в Казахстане и Азербайджане, а также выполнение меморандумов о сотрудничестве в области цифровизации и промышленной безопасности, заключенных между "Казмунайгазом", SOCAR, "Татнефтью" и "Узбекнефтегазом".
Satti - построенная в Казахстане самоподъемная плавучая буровая установка, предназначенная для бурения нефтегазовых скважин на шельфе Каспийского моря. Установка весит 10,8 тысячи тонн, может бурить скважины глубиной до шести тысяч метров и работать на морских участках с глубиной воды до 80 метров.