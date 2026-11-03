https://1prime.ru/20261103/kfc-874897719.html

KFC подала заявки на регистрацию в России четырех товарных знаков

KFC подала заявки на регистрацию в России четырех товарных знаков - 03.11.2026, ПРАЙМ

KFC подала заявки на регистрацию в России четырех товарных знаков

Ушедшая из России сеть быстрого питания KFC подала заявки на регистрацию в стране четырех товарных знаков, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:46+0300

2026-11-03T14:46+0300

2026-11-03T14:46+0300

бизнес

россия

kfc

rostic's

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874897719.jpg?1793706396

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Ушедшая из России сеть быстрого питания KFC подала заявки на регистрацию в стране четырех товарных знаков, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документам ведомства, компания подала заявки на регистрацию в России четырех товарных знаков в виде фирменных "баскетов", логотипа KFC и слогана "Finger Lickin' Good" в октябре, в качестве заявителя указан "Кентукки Фрайд Чикен Интернешенел Холдингс ЛЛС". Под этими товарными знаками компания хочет оказывать в России услуги предприятий быстрого питания, ресторанов самообслуживания, кафе, столовых и кейтеринга. В марте 2022 года компания Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) сообщила, что приостанавливает инвестиции и развитие в России, перенаправляя доход на гуманитарные цели. В апреле 2023 года российская компания "Смарт Сервис" купила бизнес Yum! Brands в стране. По условиям договора российские владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, kfc, rostic's