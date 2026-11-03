https://1prime.ru/20261103/kfc-874897719.html
KFC подала заявки на регистрацию в России четырех товарных знаков
KFC подала заявки на регистрацию в России четырех товарных знаков - 03.11.2026, ПРАЙМ
KFC подала заявки на регистрацию в России четырех товарных знаков
Ушедшая из России сеть быстрого питания KFC подала заявки на регистрацию в стране четырех товарных знаков, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:46+0300
2026-11-03T14:46+0300
2026-11-03T14:46+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Ушедшая из России сеть быстрого питания KFC подала заявки на регистрацию в стране четырех товарных знаков, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документам ведомства, компания подала заявки на регистрацию в России четырех товарных знаков в виде фирменных "баскетов", логотипа KFC и слогана "Finger Lickin' Good" в октябре, в качестве заявителя указан "Кентукки Фрайд Чикен Интернешенел Холдингс ЛЛС".
Под этими товарными знаками компания хочет оказывать в России услуги предприятий быстрого питания, ресторанов самообслуживания, кафе, столовых и кейтеринга.
В марте 2022 года компания Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) сообщила, что приостанавливает инвестиции и развитие в России, перенаправляя доход на гуманитарные цели.
В апреле 2023 года российская компания "Смарт Сервис" купила бизнес Yum! Brands в стране. По условиям договора российские владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's.
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бизнес, россия, kfc, rostic's
Бизнес, РОССИЯ, KFC, Rostic's
KFC подала заявки на регистрацию в России четырех товарных знаков
Роспатент: KFC подала заявки на регистрацию в России четырех товарных знаков
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Ушедшая из России сеть быстрого питания KFC подала заявки на регистрацию в стране четырех товарных знаков, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документам ведомства, компания подала заявки на регистрацию в России четырех товарных знаков в виде фирменных "баскетов", логотипа KFC и слогана "Finger Lickin' Good" в октябре, в качестве заявителя указан "Кентукки Фрайд Чикен Интернешенел Холдингс ЛЛС".
Под этими товарными знаками компания хочет оказывать в России услуги предприятий быстрого питания, ресторанов самообслуживания, кафе, столовых и кейтеринга.
В марте 2022 года компания Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) сообщила, что приостанавливает инвестиции и развитие в России, перенаправляя доход на гуманитарные цели.
В апреле 2023 года российская компания "Смарт Сервис" купила бизнес Yum! Brands в стране. По условиям договора российские владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's.