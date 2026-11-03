https://1prime.ru/20261103/kiev-874890023.html

В сети признали крах режима Зеленского после данных о пыточных под Киевом

В сети признали крах режима Зеленского после данных о пыточных под Киевом - 03.11.2026, ПРАЙМ

В сети признали крах режима Зеленского после данных о пыточных под Киевом

Пыточная под Киевом свидетельствует о скором крахе режима Владимира Зеленского, пишет профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в соцсети X, передает... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T12:42+0300

2026-11-03T12:42+0300

2026-11-03T13:10+0300

общество

мировая экономика

киев

киевская область

владимир зеленский

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/14/868494730_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_9894618db53e7df4bb57669d68274caf.jpg

МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Пыточная под Киевом свидетельствует о скором крахе режима Владимира Зеленского, пишет профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в соцсети X, передает ИноСМИ."Режим Зеленского рушится. Сегодня они открыли тюрьму, где пытают людей (часто с целью вымогательства денег у их семей) — там даже был 14-летний мальчик", — приводит его слова издание.Ранее украинские СМИ сообщили о неофициальной тюрьме нацгвардии "Азов"* в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области: вооруженные мужчины удерживали в подвале жилого дома около 40 человек, в том числе мальчика-подростка.Как отмечает издание, публикация вызвала возмущение пользователей X. "И мы финансируем этих мерзких ублюдков!" — написал один из комментаторов. "Кто-нибудь, скажите об этом Сальвини, Мелони и Крозетто", — призвал другой. "На виселицу их! Вот каких личностей мы поддерживаем, губя будущее наших детей", — говорится в еще одном комментарии.* Организация признана террористической и запрещена в России

киев

киевская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, киев, киевская область, владимир зеленский