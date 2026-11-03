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В сети признали крах режима Зеленского после данных о пыточных под Киевом
В сети признали крах режима Зеленского после данных о пыточных под Киевом - 03.11.2026, ПРАЙМ
В сети признали крах режима Зеленского после данных о пыточных под Киевом
Пыточная под Киевом свидетельствует о скором крахе режима Владимира Зеленского, пишет профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в соцсети X, передает... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T12:42+0300
2026-11-03T12:42+0300
2026-11-03T13:10+0300
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Пыточная под Киевом свидетельствует о скором крахе режима Владимира Зеленского, пишет профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в соцсети X, передает ИноСМИ."Режим Зеленского рушится. Сегодня они открыли тюрьму, где пытают людей (часто с целью вымогательства денег у их семей) — там даже был 14-летний мальчик", — приводит его слова издание.Ранее украинские СМИ сообщили о неофициальной тюрьме нацгвардии "Азов"* в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области: вооруженные мужчины удерживали в подвале жилого дома около 40 человек, в том числе мальчика-подростка.Как отмечает издание, публикация вызвала возмущение пользователей X. "И мы финансируем этих мерзких ублюдков!" — написал один из комментаторов. "Кто-нибудь, скажите об этом Сальвини, Мелони и Крозетто", — призвал другой. "На виселицу их! Вот каких личностей мы поддерживаем, губя будущее наших детей", — говорится в еще одном комментарии.* Организация признана террористической и запрещена в России
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общество , мировая экономика, киев, киевская область, владимир зеленский
Общество , Мировая экономика, Киев, Киевская область, Владимир Зеленский
В сети признали крах режима Зеленского после данных о пыточных под Киевом
Профессор Бекки: пыточная под Киевом показывает, что режим Зеленского рушится
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Пыточная под Киевом свидетельствует о скором крахе режима Владимира Зеленского, пишет профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в соцсети X, передает ИноСМИ.
"Режим Зеленского
рушится. Сегодня они открыли тюрьму, где пытают людей (часто с целью вымогательства денег у их семей) — там даже был 14-летний мальчик", — приводит его слова издание.
Ранее украинские СМИ сообщили о неофициальной тюрьме нацгвардии "Азов"* в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области
: вооруженные мужчины удерживали в подвале жилого дома около 40 человек, в том числе мальчика-подростка.
Как отмечает издание, публикация вызвала возмущение пользователей X.
"И мы финансируем этих мерзких ублюдков!" — написал один из комментаторов.
"Кто-нибудь, скажите об этом Сальвини, Мелони и Крозетто", — призвал другой.
"На виселицу их! Вот каких личностей мы поддерживаем, губя будущее наших детей", — говорится в еще одном комментарии.
* Организация признана террористической и запрещена в России