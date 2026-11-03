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Движение электротранспорта в Киеве приостановили на неопределенный срок

Движение электротранспорта в Киеве приостановили на неопределенный срок - 03.11.2026, ПРАЙМ

Движение электротранспорта в Киеве приостановили на неопределенный срок

Движение трамваев и троллейбусов остановлено в Киеве на неопределенный срок из-за критической ситуации в энергосистеме страны, сообщает Киевская городская... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T22:38+0300

2026-11-03T22:38+0300

2026-11-03T22:45+0300

бизнес

киев

виталий кличко

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Движение трамваев и троллейбусов остановлено в Киеве на неопределенный срок из-за критической ситуации в энергосистеме страны, сообщает Киевская городская администрация. "С вечера 3 ноября в Киеве временно приостанавливается движение трамваев и троллейбусов... Причина - критическая ситуация в энергосистеме страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации украинской столицы. Власти Киева заявили о запуске дублирующих автобусных маршрутов в городе, при этом признав, что они выйдут далеко не на все маршруты и не смогут полностью заменить электротранспорт из-за нехватки автобусов и водителей. Сроков восстановления работы электротранспорта в администрации Киева не назвали, отметив, что движение троллейбусов и трамваев можно будет возобновить лишь после стабилизации энергосистемы. Во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что ситуация с электроснабжением в Киеве крайне сложная из-за повреждения объектов местного энергоузла.

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бизнес, киев, виталий кличко