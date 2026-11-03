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Китай провел встречу с делегацией США по торговле сельхозпродукцией - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Китай провел встречу с делегацией США по торговле сельхозпродукцией
Китай провел встречу с делегацией США по торговле сельхозпродукцией - 03.11.2026, ПРАЙМ
Китай провел встречу с делегацией США по торговле сельхозпродукцией
Представитель КНР на торговых переговорах, замминистра коммерции Ли Чэнган провел встречу с делегацией США по торговле сельскохозяйственной продукцией, передает | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T07:23+0300
2026-11-03T07:23+0300
мировая экономика
сельское хозяйство
китай
кнр
сша
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ПЕКИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Представитель КНР на торговых переговорах, замминистра коммерции Ли Чэнган провел встречу с делегацией США по торговле сельскохозяйственной продукцией, передает агентство "Цайлянь". "Представитель КНР на международных торговых переговорах и заместитель министра коммерции Ли Чэнган 2 ноября провел встречу с американской делегацией по торговле сельскохозяйственной продукцией", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам торгово-экономических отношений между Китаем и США, а также сотрудничества двух стран в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией.
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мировая экономика, сельское хозяйство, китай, кнр, сша
Мировая экономика, Сельское хозяйство, КИТАЙ, КНР, США
07:23 03.11.2026
 
Китай провел встречу с делегацией США по торговле сельхозпродукцией

"Цайлянь": представитель КНР провел встречу с делегацией США по торговле сельхозпродукцией

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ПЕКИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Представитель КНР на торговых переговорах, замминистра коммерции Ли Чэнган провел встречу с делегацией США по торговле сельскохозяйственной продукцией, передает агентство "Цайлянь".
"Представитель КНР на международных торговых переговорах и заместитель министра коммерции Ли Чэнган 2 ноября провел встречу с американской делегацией по торговле сельскохозяйственной продукцией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам торгово-экономических отношений между Китаем и США, а также сотрудничества двух стран в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией.
 
Мировая экономикаСельское хозяйствоКИТАЙКНРСША
 
 
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