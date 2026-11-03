https://1prime.ru/20261103/kitaj-874882886.html

Китай провел встречу с делегацией США по торговле сельхозпродукцией

Китай провел встречу с делегацией США по торговле сельхозпродукцией - 03.11.2026, ПРАЙМ

Китай провел встречу с делегацией США по торговле сельхозпродукцией

Представитель КНР на торговых переговорах, замминистра коммерции Ли Чэнган провел встречу с делегацией США по торговле сельскохозяйственной продукцией, передает | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T07:23+0300

2026-11-03T07:23+0300

2026-11-03T07:23+0300

мировая экономика

сельское хозяйство

китай

кнр

сша

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874882886.jpg?1793679802

ПЕКИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Представитель КНР на торговых переговорах, замминистра коммерции Ли Чэнган провел встречу с делегацией США по торговле сельскохозяйственной продукцией, передает агентство "Цайлянь". "Представитель КНР на международных торговых переговорах и заместитель министра коммерции Ли Чэнган 2 ноября провел встречу с американской делегацией по торговле сельскохозяйственной продукцией", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам торгово-экономических отношений между Китаем и США, а также сотрудничества двух стран в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией.

китай

кнр

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сельское хозяйство, китай, кнр, сша