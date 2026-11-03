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ЕС меняет правила единого рынка, чтобы снизить зависимость от Китая - 03.11.2026, ПРАЙМ
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ЕС меняет правила единого рынка, чтобы снизить зависимость от Китая
ЕС меняет правила единого рынка, чтобы снизить зависимость от Китая - 03.11.2026, ПРАЙМ
ЕС меняет правила единого рынка, чтобы снизить зависимость от Китая
Европейский союз готовит точечные изменения в правилах единого рынка объемом €18 трлн, чтобы помочь своим компаниям диверсифицировать цепочки поставок и снизить | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T16:36+0300
2026-11-03T16:36+0300
мировая экономика
китай
пекин
марош шефчович
ес
bloomberg
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз готовит точечные изменения в правилах единого рынка объемом €18 трлн, чтобы помочь своим компаниям диверсифицировать цепочки поставок и снизить зависимость от Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планом.Еврокомиссия, отвечающая за торговую политику ЕС, намерена внести поправки в законы, связанные с одобрением типов транспортных средств и иностранными субсидиями. Изменения также затронут директивы о принудительном труде и коммерческой тайне. Цель — лучше учитывать экономические риски безопасности, связанные с некоторыми импортными товарами, одновременно снижая регуляторную нагрузку для надежных иностранных поставщиков и компаний.По данным источников, поправки являются частью стратегии по управлению рисками экономической безопасности и закрытию лазеек для защиты единого рынка. Торговый дефицит ЕС с Китаем в прошлом году достиг 360 миллиардов евро и, как ожидается, продолжит расти. Представитель Еврокомиссии отказался от комментариев.Пакет мер должен быть представлен к середине декабря. Помимо поправок в законодательство, он включает инструмент диверсификации, который выявит критические зависимости в товарах и услугах и предложит варианты их устранения. Также планируется создать новые полномочия для быстрого реагирования на агрессивные торговые действия — они позволят гибче и шире ограничивать доступ к единому рынку для отдельных товаров и услуг, чем существующие механизмы.Параллельно ЕС рассматривает защитные меры для сокращения импорта из Китая в таких секторах, как химия, мебель и машиностроение. Они могут быть представлены уже в первом квартале 2027 года. Еврокомиссия стремится повторить недавний шаг по ограничению импорта гибридных автомобилей из Китая, когда удалось договориться о лимите в 350 тысяч машин в год. Такой уровень был признан достаточно высоким, чтобы избежать ответных действий.В декабрьский пакет также войдет механизм солидарности, определяющий варианты действий блока в случае, если третья страна применяет неблагоприятные экономические меры против государства-члена ЕС или группы стран. В совокупности эти меры должны стать основой для сокращения критических зависимостей и огромного торгового дефицита с Китаем. При этом диалог с Пекином и поиск переговорных решений останутся центральными.Глава торгового отдела ЕС Марош Шефчович должен подвести итоги прогресса и обсудить дальнейшие шаги с китайскими коллегами в начале следующего года. Достигнутые ранее договоренности предусматривают снижение Пекином тарифов на некоторые автозапчасти, оливковое масло и мороженое. ЕС также добивается улучшения доступа к китайскому рынку и упрощения экспорта критически важных минералов и постоянных магнитов. Китай, в свою очередь, хочет, чтобы блок ослабил экспортный контроль и прекратил расследования в отношении китайского импорта и инвестиций.
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мировая экономика, китай, пекин, марош шефчович, ес, bloomberg
Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, Марош Шефчович, ЕС, Bloomberg
16:36 03.11.2026
 
ЕС меняет правила единого рынка, чтобы снизить зависимость от Китая

Bloomberg: ЕС упростит поставки надежным партнерам и ограничит рискованных из Китая

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз готовит точечные изменения в правилах единого рынка объемом €18 трлн, чтобы помочь своим компаниям диверсифицировать цепочки поставок и снизить зависимость от Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планом.
Еврокомиссия, отвечающая за торговую политику ЕС, намерена внести поправки в законы, связанные с одобрением типов транспортных средств и иностранными субсидиями. Изменения также затронут директивы о принудительном труде и коммерческой тайне. Цель — лучше учитывать экономические риски безопасности, связанные с некоторыми импортными товарами, одновременно снижая регуляторную нагрузку для надежных иностранных поставщиков и компаний.
По данным источников, поправки являются частью стратегии по управлению рисками экономической безопасности и закрытию лазеек для защиты единого рынка. Торговый дефицит ЕС с Китаем в прошлом году достиг 360 миллиардов евро и, как ожидается, продолжит расти. Представитель Еврокомиссии отказался от комментариев.
Пакет мер должен быть представлен к середине декабря. Помимо поправок в законодательство, он включает инструмент диверсификации, который выявит критические зависимости в товарах и услугах и предложит варианты их устранения. Также планируется создать новые полномочия для быстрого реагирования на агрессивные торговые действия — они позволят гибче и шире ограничивать доступ к единому рынку для отдельных товаров и услуг, чем существующие механизмы.
Параллельно ЕС рассматривает защитные меры для сокращения импорта из Китая в таких секторах, как химия, мебель и машиностроение. Они могут быть представлены уже в первом квартале 2027 года. Еврокомиссия стремится повторить недавний шаг по ограничению импорта гибридных автомобилей из Китая, когда удалось договориться о лимите в 350 тысяч машин в год. Такой уровень был признан достаточно высоким, чтобы избежать ответных действий.
В декабрьский пакет также войдет механизм солидарности, определяющий варианты действий блока в случае, если третья страна применяет неблагоприятные экономические меры против государства-члена ЕС или группы стран. В совокупности эти меры должны стать основой для сокращения критических зависимостей и огромного торгового дефицита с Китаем. При этом диалог с Пекином и поиск переговорных решений останутся центральными.
Глава торгового отдела ЕС Марош Шефчович должен подвести итоги прогресса и обсудить дальнейшие шаги с китайскими коллегами в начале следующего года. Достигнутые ранее договоренности предусматривают снижение Пекином тарифов на некоторые автозапчасти, оливковое масло и мороженое. ЕС также добивается улучшения доступа к китайскому рынку и упрощения экспорта критически важных минералов и постоянных магнитов. Китай, в свою очередь, хочет, чтобы блок ослабил экспортный контроль и прекратил расследования в отношении китайского импорта и инвестиций.
 
Мировая экономикаКИТАЙПекинМарош ШефчовичЕСBloomberg
 
 
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