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Деловой климат в немецкой химической промышленности ухудшился в октябре

Деловой климат в немецкой химической промышленности ухудшился в октябре - 03.11.2026, ПРАЙМ

Деловой климат в немецкой химической промышленности ухудшился в октябре

Деловой климат среди компаний в секторе немецкой химической промышленности значительно ухудшился в октябре на фоне реструктуризации и закрытия производственных... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T19:49+0300

2026-11-03T19:49+0300

2026-11-03T19:49+0300

промышленность

германия

ifo

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БЕРЛИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Деловой климат среди компаний в секторе немецкой химической промышленности значительно ухудшился в октябре на фоне реструктуризации и закрытия производственных площадок, сообщил исследовательский институт IFO. "Реструктуризация и закрытие производственных площадок в химической отрасли вызывают у компаний серьезное беспокойство", - приводит институт слова своего отраслевого эксперта Анны Вольф. Согласно данным института, в октябре индекс делового климата достиг отметки -5,9 пункта, в то время как в сентябре этот показатель составлял +3,0 пункта. Оценки текущей деловой ситуации в сфере химпрома со стороны компаний опустились с сентябрьского показателя в 7,5 пункта до 2,4 пункта. Наиболее заметно упал показатель деловых ожиданий. В сентябре он составлял -1,5 пункта, а в октябре он упал до уровня -13,8 пункта. IFO отметил, что в октябре по сравнению с сентябрем вырос спрос на продукцию химпрома, а уровень использования производственных площадок вырос в квартальном выражении с 73,4% до 76,6%. На этом фоне компании намерены расширять производство и планируют дальнейшее повышение цен. В то же время компании сохраняют намерение сокращать рабочие места в связи с необходимостью реструктуризации, говорится в сообщении IFO. По словам Вольф, в вопросе фундаментально напряженной конкурентной ситуации — как на внутреннем, так и на внешнем рынке Германии — "мало что изменилось".

германия

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промышленность, германия, ifo