Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Деловой климат в немецкой химической промышленности ухудшился в октябре - 03.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261103/klimat-874910859.html
Деловой климат в немецкой химической промышленности ухудшился в октябре
Деловой климат в немецкой химической промышленности ухудшился в октябре - 03.11.2026, ПРАЙМ
Деловой климат в немецкой химической промышленности ухудшился в октябре
Деловой климат среди компаний в секторе немецкой химической промышленности значительно ухудшился в октябре на фоне реструктуризации и закрытия производственных... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T19:49+0300
2026-11-03T19:49+0300
промышленность
германия
ifo
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874910859.jpg?1793724597
БЕРЛИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Деловой климат среди компаний в секторе немецкой химической промышленности значительно ухудшился в октябре на фоне реструктуризации и закрытия производственных площадок, сообщил исследовательский институт IFO. "Реструктуризация и закрытие производственных площадок в химической отрасли вызывают у компаний серьезное беспокойство", - приводит институт слова своего отраслевого эксперта Анны Вольф. Согласно данным института, в октябре индекс делового климата достиг отметки -5,9 пункта, в то время как в сентябре этот показатель составлял +3,0 пункта. Оценки текущей деловой ситуации в сфере химпрома со стороны компаний опустились с сентябрьского показателя в 7,5 пункта до 2,4 пункта. Наиболее заметно упал показатель деловых ожиданий. В сентябре он составлял -1,5 пункта, а в октябре он упал до уровня -13,8 пункта. IFO отметил, что в октябре по сравнению с сентябрем вырос спрос на продукцию химпрома, а уровень использования производственных площадок вырос в квартальном выражении с 73,4% до 76,6%. На этом фоне компании намерены расширять производство и планируют дальнейшее повышение цен. В то же время компании сохраняют намерение сокращать рабочие места в связи с необходимостью реструктуризации, говорится в сообщении IFO. По словам Вольф, в вопросе фундаментально напряженной конкурентной ситуации — как на внутреннем, так и на внешнем рынке Германии — "мало что изменилось".
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, германия, ifo
Промышленность, ГЕРМАНИЯ, IFO
19:49 03.11.2026
 
Деловой климат в немецкой химической промышленности ухудшился в октябре

IFO: деловой климат в немецкой химической отрасли ухудшился в октябре

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Деловой климат среди компаний в секторе немецкой химической промышленности значительно ухудшился в октябре на фоне реструктуризации и закрытия производственных площадок, сообщил исследовательский институт IFO.
"Реструктуризация и закрытие производственных площадок в химической отрасли вызывают у компаний серьезное беспокойство", - приводит институт слова своего отраслевого эксперта Анны Вольф.
Согласно данным института, в октябре индекс делового климата достиг отметки -5,9 пункта, в то время как в сентябре этот показатель составлял +3,0 пункта. Оценки текущей деловой ситуации в сфере химпрома со стороны компаний опустились с сентябрьского показателя в 7,5 пункта до 2,4 пункта. Наиболее заметно упал показатель деловых ожиданий. В сентябре он составлял -1,5 пункта, а в октябре он упал до уровня -13,8 пункта.
IFO отметил, что в октябре по сравнению с сентябрем вырос спрос на продукцию химпрома, а уровень использования производственных площадок вырос в квартальном выражении с 73,4% до 76,6%. На этом фоне компании намерены расширять производство и планируют дальнейшее повышение цен.
В то же время компании сохраняют намерение сокращать рабочие места в связи с необходимостью реструктуризации, говорится в сообщении IFO. По словам Вольф, в вопросе фундаментально напряженной конкурентной ситуации — как на внутреннем, так и на внешнем рынке Германии — "мало что изменилось".
 
ПромышленностьГЕРМАНИЯIFO
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала