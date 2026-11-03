https://1prime.ru/20261103/klimat-874910859.html
Деловой климат в немецкой химической промышленности ухудшился в октябре
Деловой климат в немецкой химической промышленности ухудшился в октябре - 03.11.2026, ПРАЙМ
Деловой климат в немецкой химической промышленности ухудшился в октябре
Деловой климат среди компаний в секторе немецкой химической промышленности значительно ухудшился в октябре на фоне реструктуризации и закрытия производственных... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T19:49+0300
2026-11-03T19:49+0300
2026-11-03T19:49+0300
промышленность
германия
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БЕРЛИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Деловой климат среди компаний в секторе немецкой химической промышленности значительно ухудшился в октябре на фоне реструктуризации и закрытия производственных площадок, сообщил исследовательский институт IFO.
"Реструктуризация и закрытие производственных площадок в химической отрасли вызывают у компаний серьезное беспокойство", - приводит институт слова своего отраслевого эксперта Анны Вольф.
Согласно данным института, в октябре индекс делового климата достиг отметки -5,9 пункта, в то время как в сентябре этот показатель составлял +3,0 пункта. Оценки текущей деловой ситуации в сфере химпрома со стороны компаний опустились с сентябрьского показателя в 7,5 пункта до 2,4 пункта. Наиболее заметно упал показатель деловых ожиданий. В сентябре он составлял -1,5 пункта, а в октябре он упал до уровня -13,8 пункта.
IFO отметил, что в октябре по сравнению с сентябрем вырос спрос на продукцию химпрома, а уровень использования производственных площадок вырос в квартальном выражении с 73,4% до 76,6%. На этом фоне компании намерены расширять производство и планируют дальнейшее повышение цен.
В то же время компании сохраняют намерение сокращать рабочие места в связи с необходимостью реструктуризации, говорится в сообщении IFO. По словам Вольф, в вопросе фундаментально напряженной конкурентной ситуации — как на внутреннем, так и на внешнем рынке Германии — "мало что изменилось".
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промышленность, германия, ifo
Промышленность, ГЕРМАНИЯ, IFO
Деловой климат в немецкой химической промышленности ухудшился в октябре
IFO: деловой климат в немецкой химической отрасли ухудшился в октябре
БЕРЛИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Деловой климат среди компаний в секторе немецкой химической промышленности значительно ухудшился в октябре на фоне реструктуризации и закрытия производственных площадок, сообщил исследовательский институт IFO.
"Реструктуризация и закрытие производственных площадок в химической отрасли вызывают у компаний серьезное беспокойство", - приводит институт слова своего отраслевого эксперта Анны Вольф.
Согласно данным института, в октябре индекс делового климата достиг отметки -5,9 пункта, в то время как в сентябре этот показатель составлял +3,0 пункта. Оценки текущей деловой ситуации в сфере химпрома со стороны компаний опустились с сентябрьского показателя в 7,5 пункта до 2,4 пункта. Наиболее заметно упал показатель деловых ожиданий. В сентябре он составлял -1,5 пункта, а в октябре он упал до уровня -13,8 пункта.
IFO отметил, что в октябре по сравнению с сентябрем вырос спрос на продукцию химпрома, а уровень использования производственных площадок вырос в квартальном выражении с 73,4% до 76,6%. На этом фоне компании намерены расширять производство и планируют дальнейшее повышение цен.
В то же время компании сохраняют намерение сокращать рабочие места в связи с необходимостью реструктуризации, говорится в сообщении IFO. По словам Вольф, в вопросе фундаментально напряженной конкурентной ситуации — как на внутреннем, так и на внешнем рынке Германии — "мало что изменилось".