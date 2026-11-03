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В "Читай-городе" рассказали об утилизации снятых с продажи книг

В "Читай-городе" рассказали об утилизации снятых с продажи книг - 03.11.2026, ПРАЙМ

В "Читай-городе" рассказали об утилизации снятых с продажи книг

Снятые с продажи книги приходится утилизировать только в том случае, если нет возможности вернуть их обратно поставщику, рассказал генеральный директор ОРС... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T22:34+0300

2026-11-03T22:34+0300

2026-11-03T22:34+0300

бизнес

россия

владимир григорьев

минцифры

книги

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Снятые с продажи книги приходится утилизировать только в том случае, если нет возможности вернуть их обратно поставщику, рассказал генеральный директор ОРС "Читай-город — Буквоед" Александр Брычкин. В своем обращении, опубликованном в Telegram-канале книжной сети, он напомнил, что в последние годы был принят ряд законодательных новелл, в том числе запрет пропаганды ЛГБТ* или антинаркотическая маркировка книг. Их нарушение предусматривает крупные штрафы, а в некоторых случаях - уголовное наказание. По словам главы "Читай-города", издатели, понимая эти риски, снимают книги с продажи: в таких случаях они возвращаются на издательский склад. Однако есть ситуации, когда запрет продаж исходит от государственных органов, и у книжной сети не всегда получается вернуть книги поставщику. "Например, если издатель ликвидирован или находится в процессе банкротства. Или в том случае, когда книга поставлена несколько лет назад, а контракт с поставщиком по какой-то причине уже расторгнут, или в контракте есть юридические ограничения на возврат. В таком случае нет возможности вернуть книгу и приходится принимать тяжелое решение о ее подконтрольной утилизации", - рассказал Брычкин. Он подчеркнул, что в "Читай-городе" очень осторожно относятся к это теме, так как любое распространение запрещенных книг — продажа или раздача бесплатно - запрещены, а за нарушение этого принципа предусмотрены крупные штрафы и уголовная ответственность. Ранее директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев пояснил РИА Новости, что снятые с продажи книги принадлежат выпустившим их издательствам. В случае возникновения сомнений и для уточнения вопросов правоприменения такие книги возвращаются обратно из магазинов издателям, которым, в свою очередь, рекомендуется просто их хранение, если речь не идет о жестком запрете распространения — такие книги контролируются уже правоохранительными органами. Книги могут быть сняты с продажи после проведенной экспертизы на соответствие российскому законодательству, в ходе которой в тексте обнаружено, например, упоминание ЛГБТ* или дискредитация армии.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

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бизнес, россия, владимир григорьев, минцифры, книги