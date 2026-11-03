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Каждая пятая компания в России за полгода проиндексировала зарплаты

Каждая пятая компания в России за полгода проиндексировала зарплаты - 03.11.2026, ПРАЙМ

Каждая пятая компания в России за полгода проиндексировала зарплаты

Каждая пятая (21%) российская компания за шесть месяцев индексировала зарплаты своих сотрудников - в среднем размер прибавки составил 10%, рассказали РИА... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T04:07+0300

2026-11-03T04:07+0300

2026-11-03T08:27+0300

бизнес

superjob

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Каждая пятая (21%) российская компания за шесть месяцев индексировала зарплаты своих сотрудников - в среднем размер прибавки составил 10%, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob. "Согласно данным, полученным от кадровых служб, 21% компаний повышал заработную плату сотрудникам менее чем полгода назад. 28% работодателей в последний раз пересматривали зарплаты от полугода до года назад, еще столько же — от года до двух лет назад. Более двух лет назад индексацию проводили 11% компаний", - отмечают аналитики сервиса. Среди тех, кому повысили заработок в течение последнего полугода или года, фактический средний размер прибавки составил 10%. Ожидания сотрудников остаются значительно выше: справедливым размером повышения россияне в среднем считают 26% (как и четыре года назад). Чаще всего респонденты называют адекватной прибавку в диапазоне от 11% до 25% (так ответили 39% опрошенных), еще 27% заявили, что им положено повышение на 26-50%, а каждый одиннадцатый (9%) уверен, что справедливая индексация должна превышать 50%. О прибавке в пределах 5-10% (именно эта величина ближе всего к реалиям рынка труда) мечтают лишь 14%. Женщины в среднем хотели бы увеличить свой доход на 27%, мужчины - на 24%. Молодежь до 35 лет справедливой называет прибавку в 23%, а те, кто старше, - в 26-27%. Самые высокие ожидания у работников с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей: они уверены, что средний прирост доходов должен составлять 29%.

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бизнес, superjob