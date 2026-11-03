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Кризис на Ближнем Востоке привел к устойчивым изменениям на рынке газа

Кризис на Ближнем Востоке привел к устойчивым изменениям на рынке газа - 03.11.2026, ПРАЙМ

Кризис на Ближнем Востоке привел к устойчивым изменениям на рынке газа

Кризис на Ближнем Востоке привел к глубоким и устойчивым изменениям спроса и предложения на мировом рынке газа, заявил генеральный секретарь Форума... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:22+0300

2026-11-03T14:22+0300

2026-11-03T14:22+0300

газ

ближний восток

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АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. Кризис на Ближнем Востоке привел к глубоким и устойчивым изменениям спроса и предложения на мировом рынке газа, заявил генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила. "Мы понимали, что ситуация затянется дольше, чем на месяц-другой, и что как со стороны предложения, так и со стороны спроса неизбежно начнутся структурные изменения. Чем дольше длился кризис, тем более глубокими и устойчивыми становились эти изменения", - сказал он в ходе выступления на конференции Adipec, комментируя ситуацию на рынке газа, которая возникла из-за конфликта на Ближнем Востоке. Генсек уточнил, что со стороны предложения изменились потоки инвестиций: поставщики пересматривают свои подходы к энергетике — от выбора географии объектов и формирования партнерств до поиска новых источников газа и диверсификации портфеля поставок. Относительно спроса изменился фокус внимания: основное внимание уделяется повышению энергоэффективности, а также диверсификации топливного баланса — как на уровне отдельных компаний, так и в масштабах целых стран. "Мы предприняли ряд шагов, которые носят гораздо более фундаментальный характер. Полагаю, это неизбежно приведет к пересмотру цепочек поставок в отрасли", - сказал он. Мшелбила подчеркнул, что из-за начавшегося конфликта ситуация оказалась крайне сложной. "В этом нет ничего нового. Прежде всего, необходимо было оценить обстановку. Когда мы только начинали анализировать возможные последствия, многие надеялись, что в течение нескольких недель, максимум месяца-двух, все наладится и отрасль вернется к привычному режиму работы", - заключил он.

ближний восток

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газ, ближний восток