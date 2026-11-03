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Курс юаня на Мосбирже снижается к российской валюте

Курс юаня на Мосбирже снижается к российской валюте - 03.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже снижается к российской валюте

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник опять снижается, продолжая маятниковые движения последних сессий, следует из данных Московской биржи. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:30+0300

2026-11-03T16:30+0300

2026-11-03T16:30+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник опять снижается, продолжая маятниковые движения последних сессий, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.09 мск снижался на 5 копеек (-0,4%) - до 12,18 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,14-12,25 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,57 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,22 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте перед выходным в среду продолжил маятниковые колебания последних сессий и опять снижается. Курс остается ниже уровня 12,2 рубля за юань. "На российском валютном рынке на этой неделе сохранится умеренная волатильность. Баланс спроса и предложения иностранной валюты постепенно смещается в сторону спроса, однако высокая ключевая ставка и сохраняющиеся высокие цены на нефть продолжают оказывать поддержку рублю", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,26% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,58% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.12 мск росла на 0,4% - до 105,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1% - до 101,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Курс юаня к рублю зависит не только от российского спроса на валюту, но и от динамики самого юаня относительно доллара на мировом рынке, считает Андрей Порошин, финансовый аналитик Bitbanker. "Источником волатильности на мировом валютном рынке могут стать промежуточные выборы в Конгресс США 3 ноября. Первые результаты начнут поступать 4 ноября. Неожиданный исход способен изменить ожидания относительно бюджетной и торговой политики США и вызвать колебания доллара на мировом рынке. Для рубля влияние будет преимущественно косвенным — через глобальный спрос на риск и нефтяные котировки", - добавляет он. Поддержку рублю по-прежнему оказывают высокие процентные ставки в экономике, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Первая декада ноября может быть достаточно волатильной для финансовых рынков на фоне геополитических новостей. Так, 3 ноября пройдут выборы в Конгресс США, обсуждается также проведение трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби 10–11 ноября", - добавляет он.

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