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Лавров: АТЭС увеличивает объемы перевозок грузов по Северному морскому пути - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Лавров: АТЭС увеличивает объемы перевозок грузов по Северному морскому пути
Лавров: АТЭС увеличивает объемы перевозок грузов по Северному морскому пути - 03.11.2026, ПРАЙМ
Лавров: АТЭС увеличивает объемы перевозок грузов по Северному морскому пути
Члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) увеличивают объемы грузов, перевозимых по Северному морскому пути, рассказал глава МИД РФ... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T17:16+0300
2026-11-03T17:18+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) увеличивают объемы грузов, перевозимых по Северному морскому пути, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. &quot;Транспортные артерии по территории России становятся наиболее коротким, безопасным и выгодным коридором из Азии в Европу на фоне перекрытия других маршрутов. Экономики АТЭС увеличивают объемы перевозок по Северному морскому пути&quot;, - говорится в опубликованном МИД тексте выступления Лаврова на министерской встрече АТЭС во вторник.Также министр подчеркнул, что Россия и АСЕАН за десять лет увеличили товарооборот на 58%."С АСЕАН (у России - ред.) за 10 лет товарооборот вырос на 58%, в том числе российский экспорт - на 44%", - сказал Лавров, выступая в режиме видеоконференции на ежегодной министерской встрече АТЭС, выступление транслировал МИД РФ.Глава российского МИД отметил, что между АСЕАН и Россией отгрузки энергоресурсов увеличились за 10 лет на 85%, удобрений - на 36%, продукции сельского хозяйства - в 50 раз.
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бизнес, газ, азия, европа, сергей лавров, мид, атэс, россия, асеан
Бизнес, Газ, АЗИЯ, ЕВРОПА, Сергей Лавров, МИД, АТЭС, РОССИЯ, АСЕАН
17:16 03.11.2026 (обновлено: 17:18 03.11.2026)
 
Лавров: АТЭС увеличивает объемы перевозок грузов по Северному морскому пути

Глава МИД Лавров: АТЭС увеличивает объемы перевозок грузов по Северному морскому пути

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) увеличивают объемы грузов, перевозимых по Северному морскому пути, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Транспортные артерии по территории России становятся наиболее коротким, безопасным и выгодным коридором из Азии в Европу на фоне перекрытия других маршрутов. Экономики АТЭС увеличивают объемы перевозок по Северному морскому пути", - говорится в опубликованном МИД тексте выступления Лаврова на министерской встрече АТЭС во вторник.

Также министр подчеркнул, что Россия и АСЕАН за десять лет увеличили товарооборот на 58%.
АСЕАН (у России - ред.) за 10 лет товарооборот вырос на 58%, в том числе российский экспорт - на 44%", - сказал Лавров, выступая в режиме видеоконференции на ежегодной министерской встрече АТЭС, выступление транслировал МИД РФ.
Глава российского МИД отметил, что между АСЕАН и Россией отгрузки энергоресурсов увеличились за 10 лет на 85%, удобрений - на 36%, продукции сельского хозяйства - в 50 раз.
 
БизнесГазАЗИЯЕВРОПАСергей ЛавровМИДАТЭСРОССИЯАСЕАН
 
 
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