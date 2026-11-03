https://1prime.ru/20261103/lavrov-874906292.html
Лавров: АТЭС увеличивает объемы перевозок грузов по Северному морскому пути
Лавров: АТЭС увеличивает объемы перевозок грузов по Северному морскому пути - 03.11.2026, ПРАЙМ
Лавров: АТЭС увеличивает объемы перевозок грузов по Северному морскому пути
Члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) увеличивают объемы грузов, перевозимых по Северному морскому пути, рассказал глава МИД РФ... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T17:16+0300
2026-11-03T17:16+0300
2026-11-03T17:18+0300
бизнес
газ
азия
европа
сергей лавров
мид
атэс
россия
асеан
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) увеличивают объемы грузов, перевозимых по Северному морскому пути, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Транспортные артерии по территории России становятся наиболее коротким, безопасным и выгодным коридором из Азии в Европу на фоне перекрытия других маршрутов. Экономики АТЭС увеличивают объемы перевозок по Северному морскому пути", - говорится в опубликованном МИД тексте выступления Лаврова на министерской встрече АТЭС во вторник.Также министр подчеркнул, что Россия и АСЕАН за десять лет увеличили товарооборот на 58%."С АСЕАН (у России - ред.) за 10 лет товарооборот вырос на 58%, в том числе российский экспорт - на 44%", - сказал Лавров, выступая в режиме видеоконференции на ежегодной министерской встрече АТЭС, выступление транслировал МИД РФ.Глава российского МИД отметил, что между АСЕАН и Россией отгрузки энергоресурсов увеличились за 10 лет на 85%, удобрений - на 36%, продукции сельского хозяйства - в 50 раз.
азия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3f2e231021cd72d12244a6b08331fd39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, газ, азия, европа, сергей лавров, мид, атэс, россия, асеан
Бизнес, Газ, АЗИЯ, ЕВРОПА, Сергей Лавров, МИД, АТЭС, РОССИЯ, АСЕАН
Лавров: АТЭС увеличивает объемы перевозок грузов по Северному морскому пути
Глава МИД Лавров: АТЭС увеличивает объемы перевозок грузов по Северному морскому пути