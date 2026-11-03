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Лавров: ресурсы РФ позволяют сотрудничать с АТЭС по энергии для ИИ - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Лавров: ресурсы РФ позволяют сотрудничать с АТЭС по энергии для ИИ
Лавров: ресурсы РФ позволяют сотрудничать с АТЭС по энергии для ИИ - 03.11.2026, ПРАЙМ
Лавров: ресурсы РФ позволяют сотрудничать с АТЭС по энергии для ИИ
Широкие возможности и ресурсы России создают почву для совместной работы со странами АТЭС по стабильному энергоснабжению мощностей искусственного интеллекта,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T18:44+0300
2026-11-03T18:44+0300
технологии
сергей лавров
атэс
мид рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874907833.jpg?1793720663
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Широкие возможности и ресурсы России создают почву для совместной работы со странами АТЭС по стабильному энергоснабжению мощностей искусственного интеллекта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "ИИ требует стабильного энергоснабжения за счет всех имеющихся технологий и источников, включая газ и атом. Широкие возможности России создают добротную почву для совместной работы на этом треке", - заявил Лавров на встрече министров иностранных дел и министров торговли экономик форума АТЭС на сессии "Работа по созданию Азиатско-Тихоокеанского сообщества".
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40
192
40
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технологии, сергей лавров, атэс, мид рф
Технологии, Сергей Лавров, АТЭС, МИД РФ
18:44 03.11.2026
 
Лавров: ресурсы РФ позволяют сотрудничать с АТЭС по энергии для ИИ

Глава МИД Лавров: возможности России создают почву для совместной работы со странами АТЭС

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Широкие возможности и ресурсы России создают почву для совместной работы со странами АТЭС по стабильному энергоснабжению мощностей искусственного интеллекта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"ИИ требует стабильного энергоснабжения за счет всех имеющихся технологий и источников, включая газ и атом. Широкие возможности России создают добротную почву для совместной работы на этом треке", - заявил Лавров на встрече министров иностранных дел и министров торговли экономик форума АТЭС на сессии "Работа по созданию Азиатско-Тихоокеанского сообщества".
 
ТехнологииСергей ЛавровАТЭСМИД РФ
 
 
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