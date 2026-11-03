https://1prime.ru/20261103/lavrov-874907833.html

Лавров: ресурсы РФ позволяют сотрудничать с АТЭС по энергии для ИИ

Лавров: ресурсы РФ позволяют сотрудничать с АТЭС по энергии для ИИ - 03.11.2026, ПРАЙМ

Лавров: ресурсы РФ позволяют сотрудничать с АТЭС по энергии для ИИ

Широкие возможности и ресурсы России создают почву для совместной работы со странами АТЭС по стабильному энергоснабжению мощностей искусственного интеллекта,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T18:44+0300

2026-11-03T18:44+0300

2026-11-03T18:44+0300

технологии

сергей лавров

атэс

мид рф

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Широкие возможности и ресурсы России создают почву для совместной работы со странами АТЭС по стабильному энергоснабжению мощностей искусственного интеллекта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "ИИ требует стабильного энергоснабжения за счет всех имеющихся технологий и источников, включая газ и атом. Широкие возможности России создают добротную почву для совместной работы на этом треке", - заявил Лавров на встрече министров иностранных дел и министров торговли экономик форума АТЭС на сессии "Работа по созданию Азиатско-Тихоокеанского сообщества".

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технологии, сергей лавров, атэс, мид рф