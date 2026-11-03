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Leag выиграла тендер на строительство газовых электростанций в Германии - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Leag выиграла тендер на строительство газовых электростанций в Германии
Leag выиграла тендер на строительство газовых электростанций в Германии - 03.11.2026, ПРАЙМ
Leag выиграла тендер на строительство газовых электростанций в Германии
Энергетическая компания Leag выиграла тендер на строительство семи новых газовых электростанций в Германии, сообщает агентство DPA. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T19:31+0300
2026-11-03T19:34+0300
газ
германия
бранденбург
саксония
rwe
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БЕРЛИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Энергетическая компания Leag выиграла тендер на строительство семи новых газовых электростанций в Германии, сообщает агентство DPA. "Энергетическая компания Leag стала крупным победителем тендера на строительство новых газовых электростанций в Германии. Компания смогла выиграть сразу семь проектов", - говорится в материале. Согласно сообщению агентства, четыре из них будут построены в общине Йеншвальде в федеральной земле Бранденбург, две – в коммуне Боксберг в Саксонии, и одна – в Лайпхайме в Баварии. По данным Leag, общие инвестиции во все эти проекты составят от 1,5 до 2 миллиардов евро. Всего на первом этапе тендера, организованного федеральным сетевым агентством Германии, было распределено 11 лотов. Большая часть из них досталась Leag и немецкому энергоконцерну RWE. По данным портала Energate Messenger, RWE получила три проекта, а последний ушел коммунальному предприятию города Карлсруэ. Ожидается, что новые мощности будут размещены по большей части на площадках, где ранее располагались или до сих пор работают угольные электростанции, сообщает DPA. Эти газовые электростанции должны начать выработку электроэнергии уже в 2031 году. Они должны будут обеспечивать стабильное энергоснабжение в периоды, когда выработка электроэнергии за счет ветра и солнца оказывается недостаточной. Предполагается, что на начальном этапе они будут работать на природном газе, однако не позднее 2045 года они должны перейти на водород, говорится в сообщении DPA. При этом Leag планирует не сносить старые угольные станции, а провести их модернизацию, что, по словам председателя правления компании Ади Реша, позволило снизить инвестиционные затраты. Согласно имеющимся данным, общие расходы на реализацию этих 11 проектов составят более 800 миллионов евро ежегодно. Расходы на них планируется покрыть за счет нового целевого сбора, который ляжет на плечи потребителей. На данный момент остается неясным, насколько вырастут цены на энергию, отмечает агентство.
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40
192
40
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газ, германия, бранденбург, саксония, rwe
Газ, ГЕРМАНИЯ, Бранденбург, САКСОНИЯ, RWE
19:31 03.11.2026 (обновлено: 19:34 03.11.2026)
 
Leag выиграла тендер на строительство газовых электростанций в Германии

DPA: Leag выиграла тендер на строительство семи новых газовых электростанций в Германии

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БЕРЛИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Энергетическая компания Leag выиграла тендер на строительство семи новых газовых электростанций в Германии, сообщает агентство DPA.
"Энергетическая компания Leag стала крупным победителем тендера на строительство новых газовых электростанций в Германии. Компания смогла выиграть сразу семь проектов", - говорится в материале.
Согласно сообщению агентства, четыре из них будут построены в общине Йеншвальде в федеральной земле Бранденбург, две – в коммуне Боксберг в Саксонии, и одна – в Лайпхайме в Баварии. По данным Leag, общие инвестиции во все эти проекты составят от 1,5 до 2 миллиардов евро.
Всего на первом этапе тендера, организованного федеральным сетевым агентством Германии, было распределено 11 лотов. Большая часть из них досталась Leag и немецкому энергоконцерну RWE. По данным портала Energate Messenger, RWE получила три проекта, а последний ушел коммунальному предприятию города Карлсруэ.
Ожидается, что новые мощности будут размещены по большей части на площадках, где ранее располагались или до сих пор работают угольные электростанции, сообщает DPA.
Эти газовые электростанции должны начать выработку электроэнергии уже в 2031 году. Они должны будут обеспечивать стабильное энергоснабжение в периоды, когда выработка электроэнергии за счет ветра и солнца оказывается недостаточной. Предполагается, что на начальном этапе они будут работать на природном газе, однако не позднее 2045 года они должны перейти на водород, говорится в сообщении DPA.
При этом Leag планирует не сносить старые угольные станции, а провести их модернизацию, что, по словам председателя правления компании Ади Реша, позволило снизить инвестиционные затраты.
Согласно имеющимся данным, общие расходы на реализацию этих 11 проектов составят более 800 миллионов евро ежегодно. Расходы на них планируется покрыть за счет нового целевого сбора, который ляжет на плечи потребителей. На данный момент остается неясным, насколько вырастут цены на энергию, отмечает агентство.
 
ГазГЕРМАНИЯБранденбургСАКСОНИЯRWE
 
 
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