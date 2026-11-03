https://1prime.ru/20261103/lenta-874881253.html

"Лента" хочет отказаться от поставщика кормов Mars, пишут СМИ

"Лента" хочет отказаться от поставщика кормов Mars, пишут СМИ - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Лента" хочет отказаться от поставщика кормов Mars, пишут СМИ

Магазин "Лента" хочет отказаться от американского поставщика кормов для домашних животных Mars, причиной разногласий стали закупочные цены и стабильность... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T01:07+0300

2026-11-03T01:07+0300

2026-11-03T01:07+0300

бизнес

мировая экономика

"лента"

mars

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874881253.jpg?1793657247

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Магазин "Лента" хочет отказаться от американского поставщика кормов для домашних животных Mars, причиной разногласий стали закупочные цены и стабильность ассортимента, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник. "Лента" решила снизить зависимость своей сети зоомагазинов от одного из крупнейших поставщиков кормов для домашних животных в России - американской Mars. Торговая сеть начала искать нового партнера-производителя, не дожидаясь решения ФАС по спору с дистрибьютором кормов Royal Canin - "Рускан Дистрибьюшн". Причиной разногласий стали закупочные цены и стабильность ассортимента", - говорится в публикации. Представитель Royal Canin сообщил "Известиям", что компания ведет переговоры с "Лентой Зоомаркет" об условиях сотрудничества и не отказывала сети в заключении договора. Кроме того, о планах ритейлера сменить партнера ему неизвестно. Он также добавил, что продукция бренда доступна в розничных и интернет-магазинах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, "лента", mars