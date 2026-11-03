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"Лента" хочет отказаться от поставщика кормов Mars, пишут СМИ - 03.11.2026, ПРАЙМ
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"Лента" хочет отказаться от поставщика кормов Mars, пишут СМИ
"Лента" хочет отказаться от поставщика кормов Mars, пишут СМИ - 03.11.2026, ПРАЙМ
"Лента" хочет отказаться от поставщика кормов Mars, пишут СМИ
Магазин "Лента" хочет отказаться от американского поставщика кормов для домашних животных Mars, причиной разногласий стали закупочные цены и стабильность... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T01:07+0300
2026-11-03T01:07+0300
бизнес
мировая экономика
"лента"
mars
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874881253.jpg?1793657247
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Магазин "Лента" хочет отказаться от американского поставщика кормов для домашних животных Mars, причиной разногласий стали закупочные цены и стабильность ассортимента, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник. "Лента" решила снизить зависимость своей сети зоомагазинов от одного из крупнейших поставщиков кормов для домашних животных в России - американской Mars. Торговая сеть начала искать нового партнера-производителя, не дожидаясь решения ФАС по спору с дистрибьютором кормов Royal Canin - "Рускан Дистрибьюшн". Причиной разногласий стали закупочные цены и стабильность ассортимента", - говорится в публикации. Представитель Royal Canin сообщил "Известиям", что компания ведет переговоры с "Лентой Зоомаркет" об условиях сотрудничества и не отказывала сети в заключении договора. Кроме того, о планах ритейлера сменить партнера ему неизвестно. Он также добавил, что продукция бренда доступна в розничных и интернет-магазинах.
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192
40
192
40
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бизнес, мировая экономика, "лента", mars
Бизнес, Мировая экономика, "Лента", mars
01:07 03.11.2026
 
"Лента" хочет отказаться от поставщика кормов Mars, пишут СМИ

"Известия": "Лента" хочет отказаться от американского поставщика кормов Mar

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Магазин "Лента" хочет отказаться от американского поставщика кормов для домашних животных Mars, причиной разногласий стали закупочные цены и стабильность ассортимента, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.
"Лента" решила снизить зависимость своей сети зоомагазинов от одного из крупнейших поставщиков кормов для домашних животных в России - американской Mars. Торговая сеть начала искать нового партнера-производителя, не дожидаясь решения ФАС по спору с дистрибьютором кормов Royal Canin - "Рускан Дистрибьюшн". Причиной разногласий стали закупочные цены и стабильность ассортимента", - говорится в публикации.
Представитель Royal Canin сообщил "Известиям", что компания ведет переговоры с "Лентой Зоомаркет" об условиях сотрудничества и не отказывала сети в заключении договора. Кроме того, о планах ритейлера сменить партнера ему неизвестно. Он также добавил, что продукция бренда доступна в розничных и интернет-магазинах.
 
БизнесМировая экономика"Лента"mars
 
 
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