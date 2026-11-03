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Около 2,5 тысячи человек приняли участие в Российско-Таиландском форуме
Около 2,5 тысячи человек приняли участие в Российско-Таиландском форуме - 03.11.2026, ПРАЙМ
Около 2,5 тысячи человек приняли участие в Российско-Таиландском форуме
Порядка 2,5 тысячи человек из 59 стран мира приняли участие во Втором Российско-Таиландском инвестиционном форуме в Бангкоке, сообщил РИА Новости председатель... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:03+0300
2026-11-03T14:03+0300
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БАНГКОК, 3 ноя - ПРАЙМ. Порядка 2,5 тысячи человек из 59 стран мира приняли участие во Втором Российско-Таиландском инвестиционном форуме в Бангкоке, сообщил РИА Новости председатель Российско-Таиландского Делового совета, председатель правления металлургического холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко.
Форум, организованный Таиландско-Российским Деловым советом при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс" проходил в столице Таиланда с 29 по 31 октября.
"У нас было две с половиной тысячи человек участников из 59 стран мира. Больше тысячи компаний, если точно, то 1100 компаний приняли участие", - сказал Демченко в интервью РИА Новости по итогам мероприятия.
Он пояснил, что участники форума представляли фирмы, инвестирующие в экономику Таиланда, не только из самого Таиланда и России, но и из стран Юго-Восточной и Восточной Азии, США, Канады, стран Европы и Ближнего Востока.
"Мы видим очень большой интерес и компаний, и людей. Для нас стало полной неожиданностью, что в какой-то момент мы не смогли больше принимать новых участников. Регистрация шла и до и во время форума, но в конце мы уже не могли ее продолжать. У нас было ограниченное количество бейджей — две с половиной тысячи штук. И они просто все вышли", - рассказал Демченко.
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Около 2,5 тысячи человек приняли участие в Российско-Таиландском форуме
Во Втором Российско-Таиландском инвестиционном форуме приняли участие 2,5 тысячи человек
БАНГКОК, 3 ноя - ПРАЙМ. Порядка 2,5 тысячи человек из 59 стран мира приняли участие во Втором Российско-Таиландском инвестиционном форуме в Бангкоке, сообщил РИА Новости председатель Российско-Таиландского Делового совета, председатель правления металлургического холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко.
Форум, организованный Таиландско-Российским Деловым советом при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс" проходил в столице Таиланда с 29 по 31 октября.
"У нас было две с половиной тысячи человек участников из 59 стран мира. Больше тысячи компаний, если точно, то 1100 компаний приняли участие", - сказал Демченко в интервью РИА Новости по итогам мероприятия.
Он пояснил, что участники форума представляли фирмы, инвестирующие в экономику Таиланда, не только из самого Таиланда и России, но и из стран Юго-Восточной и Восточной Азии, США, Канады, стран Европы и Ближнего Востока.
"Мы видим очень большой интерес и компаний, и людей. Для нас стало полной неожиданностью, что в какой-то момент мы не смогли больше принимать новых участников. Регистрация шла и до и во время форума, но в конце мы уже не могли ее продолжать. У нас было ограниченное количество бейджей — две с половиной тысячи штук. И они просто все вышли", - рассказал Демченко.