Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Около 2,5 тысячи человек приняли участие в Российско-Таиландском форуме - 03.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261103/ljudi-874895897.html
Около 2,5 тысячи человек приняли участие в Российско-Таиландском форуме
Около 2,5 тысячи человек приняли участие в Российско-Таиландском форуме - 03.11.2026, ПРАЙМ
Около 2,5 тысячи человек приняли участие в Российско-Таиландском форуме
Порядка 2,5 тысячи человек из 59 стран мира приняли участие во Втором Российско-Таиландском инвестиционном форуме в Бангкоке, сообщил РИА Новости председатель... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:03+0300
2026-11-03T14:03+0300
россия
бизнес
таиланд
бангкок
москва
росконгресс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874895897.jpg?1793703831
БАНГКОК, 3 ноя - ПРАЙМ. Порядка 2,5 тысячи человек из 59 стран мира приняли участие во Втором Российско-Таиландском инвестиционном форуме в Бангкоке, сообщил РИА Новости председатель Российско-Таиландского Делового совета, председатель правления металлургического холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко. Форум, организованный Таиландско-Российским Деловым советом при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс" проходил в столице Таиланда с 29 по 31 октября. "У нас было две с половиной тысячи человек участников из 59 стран мира. Больше тысячи компаний, если точно, то 1100 компаний приняли участие", - сказал Демченко в интервью РИА Новости по итогам мероприятия. Он пояснил, что участники форума представляли фирмы, инвестирующие в экономику Таиланда, не только из самого Таиланда и России, но и из стран Юго-Восточной и Восточной Азии, США, Канады, стран Европы и Ближнего Востока. "Мы видим очень большой интерес и компаний, и людей. Для нас стало полной неожиданностью, что в какой-то момент мы не смогли больше принимать новых участников. Регистрация шла и до и во время форума, но в конце мы уже не могли ее продолжать. У нас было ограниченное количество бейджей — две с половиной тысячи штук. И они просто все вышли", - рассказал Демченко.
таиланд
бангкок
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, таиланд, бангкок, москва, росконгресс
РОССИЯ, Бизнес, ТАИЛАНД, БАНГКОК, МОСКВА, Росконгресс
14:03 03.11.2026
 
Около 2,5 тысячи человек приняли участие в Российско-Таиландском форуме

Во Втором Российско-Таиландском инвестиционном форуме приняли участие 2,5 тысячи человек

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БАНГКОК, 3 ноя - ПРАЙМ. Порядка 2,5 тысячи человек из 59 стран мира приняли участие во Втором Российско-Таиландском инвестиционном форуме в Бангкоке, сообщил РИА Новости председатель Российско-Таиландского Делового совета, председатель правления металлургического холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко.
Форум, организованный Таиландско-Российским Деловым советом при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс" проходил в столице Таиланда с 29 по 31 октября.
"У нас было две с половиной тысячи человек участников из 59 стран мира. Больше тысячи компаний, если точно, то 1100 компаний приняли участие", - сказал Демченко в интервью РИА Новости по итогам мероприятия.
Он пояснил, что участники форума представляли фирмы, инвестирующие в экономику Таиланда, не только из самого Таиланда и России, но и из стран Юго-Восточной и Восточной Азии, США, Канады, стран Европы и Ближнего Востока.
"Мы видим очень большой интерес и компаний, и людей. Для нас стало полной неожиданностью, что в какой-то момент мы не смогли больше принимать новых участников. Регистрация шла и до и во время форума, но в конце мы уже не могли ее продолжать. У нас было ограниченное количество бейджей — две с половиной тысячи штук. И они просто все вышли", - рассказал Демченко.
 
РОССИЯБизнесТАИЛАНДБАНГКОКМОСКВАРосконгресс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала