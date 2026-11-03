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Иорданская Royal Jordanian запустит прямые рейсы из Аммана в Махачкалу
Иорданская Royal Jordanian запустит прямые рейсы из Аммана в Махачкалу - 03.11.2026, ПРАЙМ
Иорданская Royal Jordanian запустит прямые рейсы из Аммана в Махачкалу
Иорданская авиакомпания Royal Jordanian 4 ноября запустит прямые перелеты из столицы страны в Махачкалу, сообщил Минтранс РФ. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T18:10+0300
2026-11-03T18:10+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Иорданская авиакомпания Royal Jordanian 4 ноября запустит прямые перелеты из столицы страны в Махачкалу, сообщил Минтранс РФ.
"Подведомственная Минтрансу Росавиация выдала разрешение иорданской авиакомпании Royal Jordanian на выполнение регулярных рейсов из Аммана в Махачкалу. Первый борт ожидают уже завтра, 4 ноября", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться раз в неделю (по средам) на самолетах Airbus A320neo. Время в пути составит 2 часа 40 минут.
Royal Jordanian сейчас выполняет рейсы в Амман из международного аэропорта "Домодедово" в Москве. Также перевозчик планирует открыть новый рейс в Акабу.
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Иорданская Royal Jordanian запустит прямые рейсы из Аммана в Махачкалу
Минтранс: Royal Jordanian 4 ноября запустит прямые перелеты из Аммана в Махачкалу
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Иорданская авиакомпания Royal Jordanian 4 ноября запустит прямые перелеты из столицы страны в Махачкалу, сообщил Минтранс РФ.
"Подведомственная Минтрансу Росавиация выдала разрешение иорданской авиакомпании Royal Jordanian на выполнение регулярных рейсов из Аммана в Махачкалу. Первый борт ожидают уже завтра, 4 ноября", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться раз в неделю (по средам) на самолетах Airbus A320neo. Время в пути составит 2 часа 40 минут.
Royal Jordanian сейчас выполняет рейсы в Амман из международного аэропорта "Домодедово" в Москве. Также перевозчик планирует открыть новый рейс в Акабу.