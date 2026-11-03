Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Marshall посоветовал отложить поездку на автомобиле при гололедице - 03.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261103/marshall-874898299.html
Marshall посоветовал отложить поездку на автомобиле при гололедице
Marshall посоветовал отложить поездку на автомобиле при гололедице - 03.11.2026, ПРАЙМ
Marshall посоветовал отложить поездку на автомобиле при гололедице
Поездку на автомобиле при гололедице лучше отложить, если водитель не успел заменить летние шины на зимние, также можно воспользоваться выездным шиномонтажом,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:52+0300
2026-11-03T14:52+0300
бизнес
москва
московская область
подмосковье
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874898299.jpg?1793706768
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Поездку на автомобиле при гололедице лучше отложить, если водитель не успел заменить летние шины на зимние, также можно воспользоваться выездным шиномонтажом, рассказали РИА Новости в производителе автозапчастей и комплектующих Marshall. Первый снег выпал в Москве во вторник. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, гололедица может образоваться в Москве и Подмосковье уже в ближайшую ночь: этому способствуют осадки и снижение температуры ниже нулевой отметки. "Не существует универсального способа управления, который обеспечивал бы безопасную эксплуатацию летних шин на снегу или льду. Если заморозки застали автомобиль на стоянке, наиболее разумным решением будет отложить поездку, воспользоваться выездным шиномонтажом либо доставить автомобиль в сервис на эвакуаторе", - сообщил руководитель отдела продаж грузовых шин компании Дмитрий Осин. По его словам, даже небольшое расстояние до ближайшей мастерской не гарантирует безопасности движения. "Если дорожные условия ухудшились непосредственно во время поездки, необходимо добраться до ближайшего безопасного места для остановки. Следует плавно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких ускорений, поворотов руля и необязательных перестроений", - отметил Осин. Он добавил, что на скользкой дороге не рекомендуется использовать круиз-контроль. При экстренном торможении на автомобиле с ABS необходимо сильно нажать на педаль тормоза и удерживать ее, не прибегая к прерывистым нажатиям. "Эти меры позволяют снизить риск потери управления, но не компенсируют недостаточные характеристики сцепления летних шин в зимних дорожных условиях", - заключил эксперт.
москва
московская область
подмосковье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, московская область, подмосковье
Бизнес, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ
14:52 03.11.2026
 
Marshall посоветовал отложить поездку на автомобиле при гололедице

Marshall: поездку на автомобиле при гололедице лучше отложить

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Поездку на автомобиле при гололедице лучше отложить, если водитель не успел заменить летние шины на зимние, также можно воспользоваться выездным шиномонтажом, рассказали РИА Новости в производителе автозапчастей и комплектующих Marshall.
Первый снег выпал в Москве во вторник. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, гололедица может образоваться в Москве и Подмосковье уже в ближайшую ночь: этому способствуют осадки и снижение температуры ниже нулевой отметки.
"Не существует универсального способа управления, который обеспечивал бы безопасную эксплуатацию летних шин на снегу или льду. Если заморозки застали автомобиль на стоянке, наиболее разумным решением будет отложить поездку, воспользоваться выездным шиномонтажом либо доставить автомобиль в сервис на эвакуаторе", - сообщил руководитель отдела продаж грузовых шин компании Дмитрий Осин.
По его словам, даже небольшое расстояние до ближайшей мастерской не гарантирует безопасности движения.
"Если дорожные условия ухудшились непосредственно во время поездки, необходимо добраться до ближайшего безопасного места для остановки. Следует плавно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких ускорений, поворотов руля и необязательных перестроений", - отметил Осин.
Он добавил, что на скользкой дороге не рекомендуется использовать круиз-контроль. При экстренном торможении на автомобиле с ABS необходимо сильно нажать на педаль тормоза и удерживать ее, не прибегая к прерывистым нажатиям.
"Эти меры позволяют снизить риск потери управления, но не компенсируют недостаточные характеристики сцепления летних шин в зимних дорожных условиях", - заключил эксперт.
 
БизнесМОСКВАМосковская областьПОДМОСКОВЬЕ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала