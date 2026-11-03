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Marshall посоветовал отложить поездку на автомобиле при гололедице

Marshall посоветовал отложить поездку на автомобиле при гололедице - 03.11.2026, ПРАЙМ

Marshall посоветовал отложить поездку на автомобиле при гололедице

Поездку на автомобиле при гололедице лучше отложить, если водитель не успел заменить летние шины на зимние, также можно воспользоваться выездным шиномонтажом,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:52+0300

2026-11-03T14:52+0300

2026-11-03T14:52+0300

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москва

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подмосковье

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Поездку на автомобиле при гололедице лучше отложить, если водитель не успел заменить летние шины на зимние, также можно воспользоваться выездным шиномонтажом, рассказали РИА Новости в производителе автозапчастей и комплектующих Marshall. Первый снег выпал в Москве во вторник. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, гололедица может образоваться в Москве и Подмосковье уже в ближайшую ночь: этому способствуют осадки и снижение температуры ниже нулевой отметки. "Не существует универсального способа управления, который обеспечивал бы безопасную эксплуатацию летних шин на снегу или льду. Если заморозки застали автомобиль на стоянке, наиболее разумным решением будет отложить поездку, воспользоваться выездным шиномонтажом либо доставить автомобиль в сервис на эвакуаторе", - сообщил руководитель отдела продаж грузовых шин компании Дмитрий Осин. По его словам, даже небольшое расстояние до ближайшей мастерской не гарантирует безопасности движения. "Если дорожные условия ухудшились непосредственно во время поездки, необходимо добраться до ближайшего безопасного места для остановки. Следует плавно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких ускорений, поворотов руля и необязательных перестроений", - отметил Осин. Он добавил, что на скользкой дороге не рекомендуется использовать круиз-контроль. При экстренном торможении на автомобиле с ABS необходимо сильно нажать на педаль тормоза и удерживать ее, не прибегая к прерывистым нажатиям. "Эти меры позволяют снизить риск потери управления, но не компенсируют недостаточные характеристики сцепления летних шин в зимних дорожных условиях", - заключил эксперт.

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