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МЭА допустило падение запасов газа в европейских ПХГ ниже 10%

МЭА допустило падение запасов газа в европейских ПХГ ниже 10% - 03.11.2026, ПРАЙМ

МЭА допустило падение запасов газа в европейских ПХГ ниже 10%

Международное энергетическое агентство (МЭА) допускает падение запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к концу этого отопительного сезона ниже 10% | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:51+0300

2026-11-03T16:51+0300

2026-11-03T16:51+0300

газ

ормузский пролив

европа

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) допускает падение запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к концу этого отопительного сезона ниже 10% от их совокупной емкости, говорится в докладе агентства. "Согласно нашим расчетам, к концу марта уровень заполненности хранилищ (газа - ред.) в ЕС может опуститься ниже 10% от рабочего объема - при условии реализации наихудшего сценария, включающего сохранение перебоев в поставках СПГ через Ормузский пролив и более холодные погодные условия. В такой ситуации европейский рынок окажется уязвим перед лицом поздних похолоданий", - сказано в докладе. Кроме того, низкие запасы в ПХГ потребуют значительного увеличения объемов закачки газа летом, что может привести к сохранению напряженной ситуации на газовом рынке, считают в МЭА. Евросоюз вступил в новый отопительный сезон в этом году с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 75%, несмотря на увеличение импорта сжиженного природного газа в октябре, свидетельствуют данные европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). По состоянию на 1 ноября запасы составляли 74,56%. По мнению Еврокомиссии, подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности Евросоюза. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зимнему отопительному сезону в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. Но затем, из-за кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива, ЕС решил понизить необходимый уровень заполнения ПХГ к зиме до 80%, сообщила в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. Ранее во вторник МЭА также прогнозировало что самый низкий за последние годы уровень запасов газа в Европе может привести к сохранению дефицита на всем мировом газовом рынке как минимум до конца года.

ормузский пролив

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газ, ормузский пролив, европа, ес, мэа, ек