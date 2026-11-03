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Mercedes-Benz продал свою сеть быстрых зарядных станций Electra

Mercedes-Benz продал свою сеть быстрых зарядных станций Electra - 03.11.2026, ПРАЙМ

Mercedes-Benz продал свою сеть быстрых зарядных станций Electra

Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций для электромобилей французскому оператору... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:33+0300

2026-11-03T16:33+0300

2026-11-03T16:33+0300

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БЕРЛИН, 3 ноя – ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций для электромобилей французскому оператору Electra, сообщает пресс-служба Electra. "С 1 ноября 2026 года 47 хабов быстрой зарядки (для электромобилей – ред.) Mercedes-Benz в Европе становятся частью сети Electra", - говорится в заявлении на сайте компании. Пресс-служба французского оператора отметила, что вошедшие в сеть Electra 47 хабов Mercedes-Benz, 31 из которых расположен в ФРГ, а еще 6 – в Австрии, включают в себя в общей сложности 374 точки для зарядки электромобилей. Пресс-служба также сообщила, что партнерство с Mercedes-Benz позволит Electra расширить свою сеть в ФРГ с 50 до 81 станции. Согласно сообщению, в рамках партнерства французского оператора и немецкого автопроизводителя клиенты Mercedes-Benz получат упрощенный доступ к более чем 800 зарядным станциям и 5 тысячам точек для зарядки электромобилей в десяти странах.

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