https://1prime.ru/20261103/mercedes-benz-874904295.html
Mercedes-Benz продал свою сеть быстрых зарядных станций Electra
Mercedes-Benz продал свою сеть быстрых зарядных станций Electra - 03.11.2026, ПРАЙМ
Mercedes-Benz продал свою сеть быстрых зарядных станций Electra
Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций для электромобилей французскому оператору... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T16:33+0300
2026-11-03T16:33+0300
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БЕРЛИН, 3 ноя – ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций для электромобилей французскому оператору Electra, сообщает пресс-служба Electra.
"С 1 ноября 2026 года 47 хабов быстрой зарядки (для электромобилей – ред.) Mercedes-Benz в Европе становятся частью сети Electra", - говорится в заявлении на сайте компании.
Пресс-служба французского оператора отметила, что вошедшие в сеть Electra 47 хабов Mercedes-Benz, 31 из которых расположен в ФРГ, а еще 6 – в Австрии, включают в себя в общей сложности 374 точки для зарядки электромобилей. Пресс-служба также сообщила, что партнерство с Mercedes-Benz позволит Electra расширить свою сеть в ФРГ с 50 до 81 станции.
Согласно сообщению, в рамках партнерства французского оператора и немецкого автопроизводителя клиенты Mercedes-Benz получат упрощенный доступ к более чем 800 зарядным станциям и 5 тысячам точек для зарядки электромобилей в десяти странах.
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Бизнес, РОССИЯ, ФРГ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА
Mercedes-Benz продал свою сеть быстрых зарядных станций Electra
Mercedes-Benz продал свою сеть быстрых зарядных станций для электромобилей Electra
БЕРЛИН, 3 ноя – ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций для электромобилей французскому оператору Electra, сообщает пресс-служба Electra.
"С 1 ноября 2026 года 47 хабов быстрой зарядки (для электромобилей – ред.) Mercedes-Benz в Европе становятся частью сети Electra", - говорится в заявлении на сайте компании.
Пресс-служба французского оператора отметила, что вошедшие в сеть Electra 47 хабов Mercedes-Benz, 31 из которых расположен в ФРГ, а еще 6 – в Австрии, включают в себя в общей сложности 374 точки для зарядки электромобилей. Пресс-служба также сообщила, что партнерство с Mercedes-Benz позволит Electra расширить свою сеть в ФРГ с 50 до 81 станции.
Согласно сообщению, в рамках партнерства французского оператора и немецкого автопроизводителя клиенты Mercedes-Benz получат упрощенный доступ к более чем 800 зарядным станциям и 5 тысячам точек для зарядки электромобилей в десяти странах.