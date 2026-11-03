Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Mercedes-Benz продал свою сеть быстрых зарядных станций Electra - 03.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261103/mercedes-benz-874904295.html
Mercedes-Benz продал свою сеть быстрых зарядных станций Electra
Mercedes-Benz продал свою сеть быстрых зарядных станций Electra - 03.11.2026, ПРАЙМ
Mercedes-Benz продал свою сеть быстрых зарядных станций Electra
Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций для электромобилей французскому оператору... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T16:33+0300
2026-11-03T16:33+0300
бизнес
россия
фрг
германия
европа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874904295.jpg?1793712806
БЕРЛИН, 3 ноя – ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций для электромобилей французскому оператору Electra, сообщает пресс-служба Electra. "С 1 ноября 2026 года 47 хабов быстрой зарядки (для электромобилей – ред.) Mercedes-Benz в Европе становятся частью сети Electra", - говорится в заявлении на сайте компании. Пресс-служба французского оператора отметила, что вошедшие в сеть Electra 47 хабов Mercedes-Benz, 31 из которых расположен в ФРГ, а еще 6 – в Австрии, включают в себя в общей сложности 374 точки для зарядки электромобилей. Пресс-служба также сообщила, что партнерство с Mercedes-Benz позволит Electra расширить свою сеть в ФРГ с 50 до 81 станции. Согласно сообщению, в рамках партнерства французского оператора и немецкого автопроизводителя клиенты Mercedes-Benz получат упрощенный доступ к более чем 800 зарядным станциям и 5 тысячам точек для зарядки электромобилей в десяти странах.
фрг
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, фрг, германия, европа
Бизнес, РОССИЯ, ФРГ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА
16:33 03.11.2026
 
Mercedes-Benz продал свою сеть быстрых зарядных станций Electra

Mercedes-Benz продал свою сеть быстрых зарядных станций для электромобилей Electra

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 3 ноя – ПРАЙМ. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций для электромобилей французскому оператору Electra, сообщает пресс-служба Electra.
"С 1 ноября 2026 года 47 хабов быстрой зарядки (для электромобилей – ред.) Mercedes-Benz в Европе становятся частью сети Electra", - говорится в заявлении на сайте компании.
Пресс-служба французского оператора отметила, что вошедшие в сеть Electra 47 хабов Mercedes-Benz, 31 из которых расположен в ФРГ, а еще 6 – в Австрии, включают в себя в общей сложности 374 точки для зарядки электромобилей. Пресс-служба также сообщила, что партнерство с Mercedes-Benz позволит Electra расширить свою сеть в ФРГ с 50 до 81 станции.
Согласно сообщению, в рамках партнерства французского оператора и немецкого автопроизводителя клиенты Mercedes-Benz получат упрощенный доступ к более чем 800 зарядным станциям и 5 тысячам точек для зарядки электромобилей в десяти странах.
 
БизнесРОССИЯФРГГЕРМАНИЯЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала