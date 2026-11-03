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МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по облигациям

МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по облигациям - 03.11.2026, ПРАЙМ

МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по облигациям

МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций серии 001РS-02 объемом 1 миллиард рублей - 2 ноября она должна была выплатить восьмой... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T11:13+0300

2026-11-03T11:13+0300

2026-11-03T11:13+0300

рынок

финансы

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций серии 001РS-02 объемом 1 миллиард рублей - 2 ноября она должна была выплатить восьмой купон на общую сумму 20,14 миллиона рублей, но до сих пор не сделала этого, следует из сообщения эмитента. "Неисполнение перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичном порядке на счет в центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), 20 140 000 рублей", - сообщил эмитент. Речь о серии с регистрационным номером 4-11915-A-001P-04E от 19 ноября прошлого года. В конце октября МГКЛ уже допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций объемом 1 миллиард рублей - 29 октября она должна была выплатить 21-й купон на общую сумму 24,66 миллиона рублей. МГКЛ - группа компаний с диверсифицированным бизнесом, работающая на вторичном рынке высоколиквидных товаров. Акции материнской компании группы - ПАО "МГКЛ" - с декабря 2023 года обращаются на Московской бирже. В результате первичного публичного размещения акций (IPO) капитализация компании составила 3,17 миллиарда рублей. Акции МГКЛ стремительно падают в цене с 26 октября и подешевели уже более чем в два раза. Это произошло после сообщений о претензиях налоговиков к некоторым ее дочерним компаниям. С 3 ноября Московская биржа ввела запрет на короткие продажи акций МГКЛ. ПАО "МГКЛ" управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оказывает услуги ресейла в рамках розничной сети в Московском регионе и через крупные платформы в России, проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки и производителям ювелирных изделий, выдает займы под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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