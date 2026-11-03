https://1prime.ru/20261103/mgkl-874888850.html
МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по облигациям
МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по облигациям - 03.11.2026, ПРАЙМ
МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по облигациям
МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций серии 001РS-02 объемом 1 миллиард рублей - 2 ноября она должна была выплатить восьмой... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T11:13+0300
2026-11-03T11:13+0300
2026-11-03T11:13+0300
рынок
финансы
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций серии 001РS-02 объемом 1 миллиард рублей - 2 ноября она должна была выплатить восьмой купон на общую сумму 20,14 миллиона рублей, но до сих пор не сделала этого, следует из сообщения эмитента.
"Неисполнение перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичном порядке на счет в центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), 20 140 000 рублей", - сообщил эмитент.
Речь о серии с регистрационным номером 4-11915-A-001P-04E от 19 ноября прошлого года.
В конце октября МГКЛ уже допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций объемом 1 миллиард рублей - 29 октября она должна была выплатить 21-й купон на общую сумму 24,66 миллиона рублей.
МГКЛ - группа компаний с диверсифицированным бизнесом, работающая на вторичном рынке высоколиквидных товаров. Акции материнской компании группы - ПАО "МГКЛ" - с декабря 2023 года обращаются на Московской бирже. В результате первичного публичного размещения акций (IPO) капитализация компании составила 3,17 миллиарда рублей.
Акции МГКЛ стремительно падают в цене с 26 октября и подешевели уже более чем в два раза. Это произошло после сообщений о претензиях налоговиков к некоторым ее дочерним компаниям. С 3 ноября Московская биржа ввела запрет на короткие продажи акций МГКЛ.
ПАО "МГКЛ" управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оказывает услуги ресейла в рамках розничной сети в Московском регионе и через крупные платформы в России, проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки и производителям ювелирных изделий, выдает займы под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники.
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рынок, финансы
МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по облигациям
МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. МГКЛ допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций серии 001РS-02 объемом 1 миллиард рублей - 2 ноября она должна была выплатить восьмой купон на общую сумму 20,14 миллиона рублей, но до сих пор не сделала этого, следует из сообщения эмитента.
"Неисполнение перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичном порядке на счет в центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), 20 140 000 рублей", - сообщил эмитент.
Речь о серии с регистрационным номером 4-11915-A-001P-04E от 19 ноября прошлого года.
В конце октября МГКЛ уже допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску облигаций объемом 1 миллиард рублей - 29 октября она должна была выплатить 21-й купон на общую сумму 24,66 миллиона рублей.
МГКЛ - группа компаний с диверсифицированным бизнесом, работающая на вторичном рынке высоколиквидных товаров. Акции материнской компании группы - ПАО "МГКЛ" - с декабря 2023 года обращаются на Московской бирже. В результате первичного публичного размещения акций (IPO) капитализация компании составила 3,17 миллиарда рублей.
Акции МГКЛ стремительно падают в цене с 26 октября и подешевели уже более чем в два раза. Это произошло после сообщений о претензиях налоговиков к некоторым ее дочерним компаниям. С 3 ноября Московская биржа ввела запрет на короткие продажи акций МГКЛ.
ПАО "МГКЛ" управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оказывает услуги ресейла в рамках розничной сети в Московском регионе и через крупные платформы в России, проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки и производителям ювелирных изделий, выдает займы под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники.