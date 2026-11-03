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МИД выразил протест из-за ареста российского имущества в Норвегии
МИД выразил протест из-за ареста российского имущества в Норвегии - 03.11.2026, ПРАЙМ
МИД выразил протест из-за ареста российского имущества в Норвегии
Временный поверенный в делах Норвегии в Москве был вызван в МИД РФ в связи с продолжающимися арестами российского имущества по ходатайству украинских компаний,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T20:41+0300
2026-11-03T20:41+0300
2026-11-03T21:05+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Временный поверенный в делах Норвегии в Москве был вызван в МИД РФ в связи с продолжающимися арестами российского имущества по ходатайству украинских компаний, сообщили в российском дипведомтсве. "Третьего ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии в Москве Бьерн Свенунгсен, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися в стране арестами российского движимого и недвижимого имущества по ходатайству украинских компаний", - говорится на сайте МИД РФ.В дипведомстве отметили, что в порту Баренцбург по-прежнему находится научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", арестованное 2 сентября по решению норвежского суда по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины" и ряда других украинских предприятий. В МИД РФ предупредили, что его длительная зимняя стоянка в суровых арктических условиях может привести к выходу судна из строя и серьезным экологическим последствиям.В ведомстве также указали, что в условиях ограничений Норвегии "Профессор Молчанов" был единственным транспортным средством для прямой доставки на Шпицберген сотрудников российских организаций и необходимых грузов."МИД России и российские компетентные ведомства будут добиваться снятия арестов с российского имущества. Генеральным консулом Российской Федерации на Шпицбергене оказывается необходимое консульское и иное содействие остающимся на судне членам экипажа", - отмечается в публикации.Россия требует от Осло безусловного соблюдения международного права, в том числе положений договора о Шпицбергене, предусматривающего свободу доступа граждан сторон-участниц на архипелаг, добавили в ведомстве.Кроме того, 22 сентября по решению норвежского суда арестовали пять объектов российской недвижимости в Осло. В МИД призвали Норвегию соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и Конвенцию о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 года.
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россия, норвегия, москва, мид рф
РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, МОСКВА, МИД РФ
МИД выразил протест из-за ареста российского имущества в Норвегии
МИД вызвал временного поверенного Норвегии из-за арестов российского имущества
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Временный поверенный в делах Норвегии в Москве был вызван в МИД РФ в связи с продолжающимися арестами российского имущества по ходатайству украинских компаний, сообщили в российском дипведомтсве.
"Третьего ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии в Москве Бьерн Свенунгсен, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися в стране арестами российского движимого и недвижимого имущества по ходатайству украинских компаний", - говорится на сайте МИД РФ.
В дипведомстве отметили, что в порту Баренцбург по-прежнему находится научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", арестованное 2 сентября по решению норвежского суда по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины" и ряда других украинских предприятий. В МИД РФ предупредили, что его длительная зимняя стоянка в суровых арктических условиях может привести к выходу судна из строя и серьезным экологическим последствиям.
В ведомстве также указали, что в условиях ограничений Норвегии "Профессор Молчанов" был единственным транспортным средством для прямой доставки на Шпицберген сотрудников российских организаций и необходимых грузов.
"МИД России и российские компетентные ведомства будут добиваться снятия арестов с российского имущества. Генеральным консулом Российской Федерации на Шпицбергене оказывается необходимое консульское и иное содействие остающимся на судне членам экипажа", - отмечается в публикации.
Россия требует от Осло безусловного соблюдения международного права, в том числе положений договора о Шпицбергене, предусматривающего свободу доступа граждан сторон-участниц на архипелаг, добавили в ведомстве.
Кроме того, 22 сентября по решению норвежского суда арестовали пять объектов российской недвижимости в Осло. В МИД призвали Норвегию соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и Конвенцию о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 года.