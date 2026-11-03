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Продажи новых электромобилей и гибридов за 10 месяцев выросли на 85%

Продажи новых электромобилей и гибридов за 10 месяцев выросли на 85% - 03.11.2026, ПРАЙМ

Продажи новых электромобилей и гибридов за 10 месяцев выросли на 85%

Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-октября 2026 года выросли на 85,2%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T13:52+0300

2026-11-03T13:52+0300

2026-11-03T13:52+0300

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минпромторг

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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-октября 2026 года выросли на 85,2%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК."Положительная динамика сохраняется в сегменте гибридного и электротранспорта. Рынок таких автомобилей за 10 месяцев 2026 г. составил 117 358 шт., что на 85,2% превышает аналогичный показатель прошлого года (63 382 шт.)", — говорится в сообщении. Доля электромобилей и гибридов, изготовленных в России, за отчетный период составила 28,2%, а среди общего рынка новых автомобилей они заняли 9,6%.Продажи новых легковых автомобилей за январь-октябрь выросли на 4,3% — до 1,1 миллиона единиц, однако в октябре рынок снизился на 19,7%, до 132,2 тысячи штук. Продажи легких коммерческих автомобилей за 10 месяцев сократились на 16,5% (72,3 тысячи), в октябре — на 21,6% (8,8 тысячи). Реализация новых грузовиков снизилась на 8,3% (42,6 тысячи), в октябре — на 15,3% (5,1 тысячи). Продажи автобусов упали на 10,5% (около 8,6 тысячи), в октябре — на 27,4% (1,1 тысячи)."В январе-октябре 2026 года в Российской Федерации реализовано 1 223 777 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 2,2% больше показателей января-октября прошлого года", — говорится в сообщении. Рынок автомобилей отечественного производства превысил 784 тысячи единиц (+19,2%), а их доля достигла 64,1%, увеличившись на 9,1 процентного пункта. "Непосредственно в октябре рынок новых транспортных средств составил 147 285 шт., что на 8,2% больше показателей предыдущего месяца (сентября 2026 года). Отмечаем, что объем реализации новых автомобилей в октябре стал рекордным за весь 2026 год", — отметили в министерстве.

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бизнес, минпромторг, россия, промышленность