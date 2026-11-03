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Минсельхоз оценил работу российских птицеводческих предприятий - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Минсельхоз оценил работу российских птицеводческих предприятий
Минсельхоз оценил работу российских птицеводческих предприятий - 03.11.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил работу российских птицеводческих предприятий
Российские птицеводческие предприятия работают стабильно и полностью обеспечивают рынок продукцией, рассказали в Минсельхозе России. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:58+0300
2026-11-03T11:04+0300
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
росстат
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российские птицеводческие предприятия работают стабильно и полностью обеспечивают рынок продукцией, рассказали в Минсельхозе России. "Российские птицеводческие предприятия работают стабильно и полностью обеспечивают внутренний рынок необходимыми объемами продукции", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что, по данным Росстата, за январь-сентябрь в сельхозорганизациях произведено 4,9 миллиона тонн птицы в живом весе. "Динамика оптовых цен во многом зависит от изменения себестоимости производства и рыночной конъюнктуры. При этом в течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. В настоящее время происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек производства", - добавили там. Вместе с тем высокая конкуренция и наличие значительных производственных мощностей создают условия для сохранения устойчивого предложения на внутреннем рынке, заверили в Минсельхозе. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что на рынке есть предложение замороженной продукции, которая продается значительно дешевле охлажденной. "Потребители привыкли к охлажденной продукции, хотя разница в цене с замороженной достаточно заметная. Мы бы рекомендовали обратить внимание на этот товар как потребителям, так и переработчикам", - сказал он. Юшин отметил, что в течение пяти лет стоимость куриного мяса находится в пределах продуктовой инфляции. По его словам, есть все основания предполагать стабилизацию и даже снижение цен производителей, однако для этого важно, чтобы производство оставалось рентабельным.
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сельское хозяйство, россия, минсельхоз, росстат
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз, Росстат
10:58 03.11.2026 (обновлено: 11:04 03.11.2026)
 
Минсельхоз оценил работу российских птицеводческих предприятий

Минсельхоз: птицеводческие предприятия стабильно обеспечивают внутренний рынок продукцией

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российские птицеводческие предприятия работают стабильно и полностью обеспечивают рынок продукцией, рассказали в Минсельхозе России.
"Российские птицеводческие предприятия работают стабильно и полностью обеспечивают внутренний рынок необходимыми объемами продукции", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что, по данным Росстата, за январь-сентябрь в сельхозорганизациях произведено 4,9 миллиона тонн птицы в живом весе.
"Динамика оптовых цен во многом зависит от изменения себестоимости производства и рыночной конъюнктуры. При этом в течение длительного периода цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. В настоящее время происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек производства", - добавили там.
Вместе с тем высокая конкуренция и наличие значительных производственных мощностей создают условия для сохранения устойчивого предложения на внутреннем рынке, заверили в Минсельхозе.
Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что на рынке есть предложение замороженной продукции, которая продается значительно дешевле охлажденной.
"Потребители привыкли к охлажденной продукции, хотя разница в цене с замороженной достаточно заметная. Мы бы рекомендовали обратить внимание на этот товар как потребителям, так и переработчикам", - сказал он.
Юшин отметил, что в течение пяти лет стоимость куриного мяса находится в пределах продуктовой инфляции.
По его словам, есть все основания предполагать стабилизацию и даже снижение цен производителей, однако для этого важно, чтобы производство оставалось рентабельным.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯМинсельхозРосстат
 
 
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