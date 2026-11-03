https://1prime.ru/20261103/minselkhoz-874914283.html

В России собрали более 35 миллионов тонн масличных

В России собрали более 35 миллионов тонн масличных - 03.11.2026, ПРАЙМ

В России собрали более 35 миллионов тонн масличных

Российские аграрии собрали уже более 35 миллионов тонн масличных с 93% площадей - существенно больше показателя на аналогичную дату прошлого года, сообщил... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T23:08+0300

2026-11-03T23:08+0300

2026-11-03T23:08+0300

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874914283.jpg?1793736483

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российские аграрии собрали уже более 35 миллионов тонн масличных с 93% площадей - существенно больше показателя на аналогичную дату прошлого года, сообщил Минсельхоз. "В России продолжается уборка масличных культур - на сегодняшний день обмолочено порядка 93% посевных площадей. Валовой сбор составил 35,4 миллиона тонн, что существенно больше показателя на аналогичную дату прошлого года", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что самый большой прирост урожая наблюдается по подсолнечнику - собрано уже более 19 миллионов тонн, что на 27,9% больше в годовом выражении. Урожай рапса достиг 6,8 миллиона тонн, увеличившись на 17,3%. По данным Минсельхоза, наибольший урожай подсолнечника удалось собрать Оренбургской, Саратовской и Ростовской областям - 2 миллиона, 1,85 миллиона и 1,65 миллиона тонн соответственно. Наибольшие объемы рапса собраны в Алтайском крае - 500,6 тысячи тонн, Орловской области - 487 тысяч тонн и Красноярском крае - 466,3 тысячи тонн. Ведущим регионом по производству сои в России традиционно является Амурская область, где на данный момент собрано 1,4 миллиона тонн, добавили в ведомстве. В тройку лидеров также вошли Курская область с 681,8 тысячи тонн и Алтайский край с 642,1 тысячи тонн. "Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в основных масличных культурах. Собственная сырьевая база способствует стабильной работе предприятий масложировой промышленности, развитию глубокой переработки сельхозпродукции и расширению экспортных возможностей отечественного АПК", - подытожили в ведомстве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, минсельхоз