Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс обсуждает упрощение возврата средств за авиабилеты - 03.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261103/mintrans-874887068.html
Минтранс обсуждает упрощение возврата средств за авиабилеты
Минтранс обсуждает упрощение возврата средств за авиабилеты - 03.11.2026, ПРАЙМ
Минтранс обсуждает упрощение возврата средств за авиабилеты
Минтранс России обсуждает с участниками рынка упрощение возврата средств за авиабилеты при отмене регулярных рейсов для представления консолидированной позиции, | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:40+0300
2026-11-03T10:40+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874887068.jpg?1793691603
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России обсуждает с участниками рынка упрощение возврата средств за авиабилеты при отмене регулярных рейсов для представления консолидированной позиции, сообщили РИА Новости в министерстве. Ранее от депутатов поступило предложение проработать единый электронный порядок возврата средств за авиабилеты в случае отмены рейса, рассказали в министерстве. "Минтранс обсуждает данный вопрос с участниками рынка перевозок, для представления консолидированной позиции", - отметили в ведомстве. Как пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на письмо Минтранса, министерство также попросило перевозчиков и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предоставить информацию о действиях пассажира, необходимых для получения денег при вынужденном возврате, в соответствии с правилами авиакомпаний. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" летом 2026 года предложили ввести единый стандарт возврата средств при болезни за авиабилеты, включая невозвратные тарифы, говорилось в документе в распоряжении РИА Новости. Обращение с соответствующим предложением было направлено занимавшему тогда пост министра транспорта Андрею Никитину.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
10:40 03.11.2026
 
Минтранс обсуждает упрощение возврата средств за авиабилеты

Минтранс обсуждает упрощение возврата средств за авиабилеты при отмене регулярных рейсов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России обсуждает с участниками рынка упрощение возврата средств за авиабилеты при отмене регулярных рейсов для представления консолидированной позиции, сообщили РИА Новости в министерстве.
Ранее от депутатов поступило предложение проработать единый электронный порядок возврата средств за авиабилеты в случае отмены рейса, рассказали в министерстве.
"Минтранс обсуждает данный вопрос с участниками рынка перевозок, для представления консолидированной позиции", - отметили в ведомстве.
Как пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на письмо Минтранса, министерство также попросило перевозчиков и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предоставить информацию о действиях пассажира, необходимых для получения денег при вынужденном возврате, в соответствии с правилами авиакомпаний.
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" летом 2026 года предложили ввести единый стандарт возврата средств при болезни за авиабилеты, включая невозвратные тарифы, говорилось в документе в распоряжении РИА Новости. Обращение с соответствующим предложением было направлено занимавшему тогда пост министра транспорта Андрею Никитину.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала