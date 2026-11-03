https://1prime.ru/20261103/mintrans-874887068.html

Минтранс обсуждает упрощение возврата средств за авиабилеты

Минтранс обсуждает упрощение возврата средств за авиабилеты - 03.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс обсуждает упрощение возврата средств за авиабилеты

Минтранс России обсуждает с участниками рынка упрощение возврата средств за авиабилеты при отмене регулярных рейсов для представления консолидированной позиции, | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T10:40+0300

2026-11-03T10:40+0300

2026-11-03T10:40+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России обсуждает с участниками рынка упрощение возврата средств за авиабилеты при отмене регулярных рейсов для представления консолидированной позиции, сообщили РИА Новости в министерстве. Ранее от депутатов поступило предложение проработать единый электронный порядок возврата средств за авиабилеты в случае отмены рейса, рассказали в министерстве. "Минтранс обсуждает данный вопрос с участниками рынка перевозок, для представления консолидированной позиции", - отметили в ведомстве. Как пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на письмо Минтранса, министерство также попросило перевозчиков и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предоставить информацию о действиях пассажира, необходимых для получения денег при вынужденном возврате, в соответствии с правилами авиакомпаний. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" летом 2026 года предложили ввести единый стандарт возврата средств при болезни за авиабилеты, включая невозвратные тарифы, говорилось в документе в распоряжении РИА Новости. Обращение с соответствующим предложением было направлено занимавшему тогда пост министра транспорта Андрею Никитину.

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