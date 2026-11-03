https://1prime.ru/20261103/mintrans-874898884.html
В России подготовили изменения в закон для отмены наценки за детей в такси
В России подготовили изменения в закон для отмены наценки за детей в такси - 03.11.2026, ПРАЙМ
В России подготовили изменения в закон для отмены наценки за детей в такси
Минтранс России подготовил изменения в законодательство для исключения наценок за перевозку ребенка в такси, сообщило министерство. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:05+0300
2026-11-03T15:05+0300
2026-11-03T15:06+0300
бизнес
общество
краснодар
нижний новгород
уфа
владимир путин
госдума
яндекс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874898884.jpg?1793707603
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России подготовил изменения в законодательство для исключения наценок за перевозку ребенка в такси, сообщило министерство. Министерство напоминает, что проводит работу для улучшения удобства и доступности поездок для семей с детьми. Что ведомство делает для этого, рассказал первый замминистра транспорта Константин Пашков в ходе панельной сессии Международной недели "Народы России". "Доступное такси. Подготовлены изменения в законодательство, которые исключат доплату за перевозку ребенка и возрастную дифференциацию тарифов. В четырех городах совместно с "Яндекс Такси" проходит эксперимент с промокодами для многодетных семей", - говорится в сообщении Минтранса. Минтранс России до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для поездок в такси с детьми, сообщал в октябре занимавший тогда пост главы ведомства Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным. В сентябре Минтранс сообщал об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, которая была разработана совместно с "Яндексом". Так, в стране планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси и обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми, а в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске идет эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси.
краснодар
нижний новгород
уфа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , краснодар, нижний новгород, уфа, владимир путин, госдума, яндекс
Бизнес, Общество , КРАСНОДАР, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Уфа, Владимир Путин, Госдума, Яндекс
В России подготовили изменения в закон для отмены наценки за детей в такси
Минтранс подготовил изменения в законодательство для отмены наценки за детей в такси
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России подготовил изменения в законодательство для исключения наценок за перевозку ребенка в такси, сообщило министерство.
Министерство напоминает, что проводит работу для улучшения удобства и доступности поездок для семей с детьми. Что ведомство делает для этого, рассказал первый замминистра транспорта Константин Пашков в ходе панельной сессии Международной недели "Народы России".
"Доступное такси. Подготовлены изменения в законодательство, которые исключат доплату за перевозку ребенка и возрастную дифференциацию тарифов. В четырех городах совместно с "Яндекс Такси" проходит эксперимент с промокодами для многодетных семей", - говорится в сообщении Минтранса.
Минтранс России до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для поездок в такси с детьми, сообщал в октябре занимавший тогда пост главы ведомства Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
В сентябре Минтранс сообщал об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, которая была разработана совместно с "Яндексом". Так, в стране планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси и обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми, а в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске идет эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси.