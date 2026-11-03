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В России подготовили изменения в закон для отмены наценки за детей в такси - 03.11.2026, ПРАЙМ
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В России подготовили изменения в закон для отмены наценки за детей в такси
В России подготовили изменения в закон для отмены наценки за детей в такси - 03.11.2026, ПРАЙМ
В России подготовили изменения в закон для отмены наценки за детей в такси
Минтранс России подготовил изменения в законодательство для исключения наценок за перевозку ребенка в такси, сообщило министерство. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:05+0300
2026-11-03T15:06+0300
бизнес
общество
краснодар
нижний новгород
уфа
владимир путин
госдума
яндекс
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России подготовил изменения в законодательство для исключения наценок за перевозку ребенка в такси, сообщило министерство. Министерство напоминает, что проводит работу для улучшения удобства и доступности поездок для семей с детьми. Что ведомство делает для этого, рассказал первый замминистра транспорта Константин Пашков в ходе панельной сессии Международной недели "Народы России". "Доступное такси. Подготовлены изменения в законодательство, которые исключат доплату за перевозку ребенка и возрастную дифференциацию тарифов. В четырех городах совместно с "Яндекс Такси" проходит эксперимент с промокодами для многодетных семей", - говорится в сообщении Минтранса. Минтранс России до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для поездок в такси с детьми, сообщал в октябре занимавший тогда пост главы ведомства Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным. В сентябре Минтранс сообщал об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, которая была разработана совместно с "Яндексом". Так, в стране планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси и обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми, а в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске идет эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси.
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бизнес, общество , краснодар, нижний новгород, уфа, владимир путин, госдума, яндекс
Бизнес, Общество , КРАСНОДАР, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Уфа, Владимир Путин, Госдума, Яндекс
15:05 03.11.2026 (обновлено: 15:06 03.11.2026)
 
В России подготовили изменения в закон для отмены наценки за детей в такси

Минтранс подготовил изменения в законодательство для отмены наценки за детей в такси

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России подготовил изменения в законодательство для исключения наценок за перевозку ребенка в такси, сообщило министерство.
Министерство напоминает, что проводит работу для улучшения удобства и доступности поездок для семей с детьми. Что ведомство делает для этого, рассказал первый замминистра транспорта Константин Пашков в ходе панельной сессии Международной недели "Народы России".
"Доступное такси. Подготовлены изменения в законодательство, которые исключат доплату за перевозку ребенка и возрастную дифференциацию тарифов. В четырех городах совместно с "Яндекс Такси" проходит эксперимент с промокодами для многодетных семей", - говорится в сообщении Минтранса.
Минтранс России до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для поездок в такси с детьми, сообщал в октябре занимавший тогда пост главы ведомства Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
В сентябре Минтранс сообщал об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, которая была разработана совместно с "Яндексом". Так, в стране планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси и обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми, а в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске идет эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси.
 
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