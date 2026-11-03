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В России подготовили изменения в закон для отмены наценки за детей в такси

В России подготовили изменения в закон для отмены наценки за детей в такси - 03.11.2026, ПРАЙМ

В России подготовили изменения в закон для отмены наценки за детей в такси

Минтранс России подготовил изменения в законодательство для исключения наценок за перевозку ребенка в такси, сообщило министерство. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:05+0300

2026-11-03T15:05+0300

2026-11-03T15:06+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России подготовил изменения в законодательство для исключения наценок за перевозку ребенка в такси, сообщило министерство. Министерство напоминает, что проводит работу для улучшения удобства и доступности поездок для семей с детьми. Что ведомство делает для этого, рассказал первый замминистра транспорта Константин Пашков в ходе панельной сессии Международной недели "Народы России". "Доступное такси. Подготовлены изменения в законодательство, которые исключат доплату за перевозку ребенка и возрастную дифференциацию тарифов. В четырех городах совместно с "Яндекс Такси" проходит эксперимент с промокодами для многодетных семей", - говорится в сообщении Минтранса. Минтранс России до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для поездок в такси с детьми, сообщал в октябре занимавший тогда пост главы ведомства Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным. В сентябре Минтранс сообщал об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, которая была разработана совместно с "Яндексом". Так, в стране планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси и обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми, а в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске идет эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси.

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