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Минтруд уточнил минимальный доход для получения единого пособия

Минтруд уточнил минимальный доход для получения единого пособия - 03.11.2026, ПРАЙМ

Минтруд уточнил минимальный доход для получения единого пособия

Минимальный заработок для получения единого пособия в России с 1 января 2027 года может составить 10 МРОТ в год, сообщили в пресс-службе Минтруда, проект... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T22:49+0300

2026-11-03T22:49+0300

2026-11-03T22:49+0300

россия

общество

антон котяков

минтруд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874913992.jpg?1793735341

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минимальный заработок для получения единого пособия в России с 1 января 2027 года может составить 10 МРОТ в год, сообщили в пресс-службе Минтруда, проект постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов. Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки, включая единое пособие семьям с детьми, будут проиндексированы на 6,8% в 2027 году, сообщал ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Правилами уточняются требования к минимальному объему заработка для получения единого пособия. Он составит 10 МРОТ в год. Такое требование будет применяться с 1 января 2027 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что новое правило не распространяется на тех, кто имеет объективные причины для отсутствия заработка. Это может быть беременность, уход за детьми до 3 лет, семейные обстоятельства, инвалидность заявителя, болезнь, безработица при условии регистрации в кадровом центре и так далее. Выплата единого пособия положена семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в регионе. Назначение выплаты зависит от результатов комплексной оценки нуждаемости. В настоящий момент для получения права на единое пособие минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи за год должен быть не ниже 8 МРОТ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , антон котяков, минтруд