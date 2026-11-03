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Минцифры предложило упростить получение сертификатов безопасности сайтов - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Минцифры предложило упростить получение сертификатов безопасности сайтов
Минцифры предложило упростить получение сертификатов безопасности сайтов - 03.11.2026, ПРАЙМ
Минцифры предложило упростить получение сертификатов безопасности сайтов
Минцифры России разработало проект постановления о создании госинформсистемы "Национальный удостоверяющий центр", которая упростит создание, выдачу и... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T19:56+0300
2026-11-03T20:06+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минцифры России разработало проект постановления о создании госинформсистемы "Национальный удостоверяющий центр", которая упростит создание, выдачу и прекращение действия российских сертификатов безопасности, рассказало министерство. Как напомнило ведомство, сертификаты безопасности подтверждают безопасность соединения и гарантируют корректное открытие сайтов, надежно шифруют передаваемые данные. Российские сертификаты безопасности НУЦ стали особенно актуальны на фоне массового отзыва зарубежных SSL-сертификатов у российских ресурсов. Процесс их работы идентичен зарубежным аналогам, а установка на пользовательские устройства абсолютно безопасна. "Минцифры разработало проект постановления о создании госинформсистемы "Национальный удостоверяющий центр" (ГИС НУЦ). Она будет создана на базе уже функционирующей информационной системы НУЦ. Оператором выступит Минцифры. Документ размещен для общественного обсуждения. Появление ГИС НУЦ упростит создание, выдачу и прекращение действия российских сертификатов безопасности НУЦ", - говорится в сообщении. Отмечается, что изменения коснутся как юридических лиц и ИП, так и для обычных граждан. Так, государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные предприятия и учреждения будут обязаны использовать сертификаты безопасности НУЦ - за их выпуск плата взиматься не будет. Кроме того, бизнес, как и сейчас, при желании сможет использовать сертификаты безопасности НУЦ. Предельная стоимость за выпуск сертификатов безопасности НУЦ для них будет закреплена нормативно. Как добавило ведомство, максимальная стоимость услуги для бизнеса будет складываться из реальных и экономически оправданных затрат центра на выпуск и поддержку сертификата безопасности НУЦ в течение всего периода его действия. "Такой ценовой потолок будет устанавливаться один раз в три года с возможностью ежегодной корректировки - индексирования или пересчета", - прокомментировало министерство. Минцифры уточнило, что пользователи по-прежнему смогут бесплатно выпускать и устанавливать сертификаты безопасности через "Госуслуги".
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192
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технологии, россия
Технологии, РОССИЯ
19:56 03.11.2026 (обновлено: 20:06 03.11.2026)
 
Минцифры предложило упростить получение сертификатов безопасности сайтов

Минцифры разработало проект для простого получения сертификатов безопасности сайтов

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минцифры России разработало проект постановления о создании госинформсистемы "Национальный удостоверяющий центр", которая упростит создание, выдачу и прекращение действия российских сертификатов безопасности, рассказало министерство.
Как напомнило ведомство, сертификаты безопасности подтверждают безопасность соединения и гарантируют корректное открытие сайтов, надежно шифруют передаваемые данные. Российские сертификаты безопасности НУЦ стали особенно актуальны на фоне массового отзыва зарубежных SSL-сертификатов у российских ресурсов. Процесс их работы идентичен зарубежным аналогам, а установка на пользовательские устройства абсолютно безопасна.
"Минцифры разработало проект постановления о создании госинформсистемы "Национальный удостоверяющий центр" (ГИС НУЦ). Она будет создана на базе уже функционирующей информационной системы НУЦ. Оператором выступит Минцифры. Документ размещен для общественного обсуждения. Появление ГИС НУЦ упростит создание, выдачу и прекращение действия российских сертификатов безопасности НУЦ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения коснутся как юридических лиц и ИП, так и для обычных граждан. Так, государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные предприятия и учреждения будут обязаны использовать сертификаты безопасности НУЦ - за их выпуск плата взиматься не будет. Кроме того, бизнес, как и сейчас, при желании сможет использовать сертификаты безопасности НУЦ. Предельная стоимость за выпуск сертификатов безопасности НУЦ для них будет закреплена нормативно.
Как добавило ведомство, максимальная стоимость услуги для бизнеса будет складываться из реальных и экономически оправданных затрат центра на выпуск и поддержку сертификата безопасности НУЦ в течение всего периода его действия. "Такой ценовой потолок будет устанавливаться один раз в три года с возможностью ежегодной корректировки - индексирования или пересчета", - прокомментировало министерство.
Минцифры уточнило, что пользователи по-прежнему смогут бесплатно выпускать и устанавливать сертификаты безопасности через "Госуслуги".
 
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