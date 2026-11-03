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Российский рынок акций ушел ниже уровня 2 500 пунктов по основному индексу
Российский рынок акций ушел ниже уровня 2 500 пунктов по основному индексу - 03.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций ушел ниже уровня 2 500 пунктов по основному индексу
Российский рынок акций после позитивного утреннего открытия перешел к снижению в основную торговую сессию и ушел еще ниже круглого уровня 2 500 пунктов по... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T13:30+0300
2026-11-03T13:30+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций после позитивного утреннего открытия перешел к снижению в основную торговую сессию и ушел еще ниже круглого уровня 2 500 пунктов по основному индексу - инвесторы продолжают фиксировать прибыль октября, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 13.16 мск снижается на 0,71% относительно предыдущего закрытия, до 2 438,83 пункта. С утра он максимально поднимался до 2 483,03 пункта. В частности, заметно дешевеют акции ВК (-4%), АФК "Система" (-3,2%), ЮГК (-2,9%). Дорожают акции "Фосагро" (+0,4%), "Озона" (+2,3%), "Позитива" (+1,7%). Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию ниже круглого уровня 2 500 пунктов за счет продолжения фиксации прибыли игроками по длинным позициям, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "На первый план для покупателей будут выходить отставшие эмитенты, которые мало участвовали в октябрьском ралли, а также компании с хорошим "фундаменталом", ориентированные на внутренний сектор", - заключает она.
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рынок, индексы, торги, вк, афк "система", югк
Рынок, Индексы, Торги, ВК, АФК "Система", ЮГК
Российский рынок акций ушел ниже уровня 2 500 пунктов по основному индексу
Индекс Мосбиржи после позитивного открытия перешел к снижению в основную торговую сессию
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций после позитивного утреннего открытия перешел к снижению в основную торговую сессию и ушел еще ниже круглого уровня 2 500 пунктов по основному индексу - инвесторы продолжают фиксировать прибыль октября, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 13.16 мск снижается на 0,71% относительно предыдущего закрытия, до 2 438,83 пункта. С утра он максимально поднимался до 2 483,03 пункта.
В частности, заметно дешевеют акции ВК
(-4%), АФК "Система"
(-3,2%), ЮГК
(-2,9%). Дорожают акции "Фосагро" (+0,4%), "Озона
" (+2,3%), "Позитива" (+1,7%).
Индекс Мосбиржи
продолжит консолидацию ниже круглого уровня 2 500 пунктов за счет продолжения фиксации прибыли игроками по длинным позициям, считает Екатерина Крылова из ПСБ
.
"На первый план для покупателей будут выходить отставшие эмитенты, которые мало участвовали в октябрьском ралли, а также компании с хорошим "фундаменталом", ориентированные на внутренний сектор", - заключает она.