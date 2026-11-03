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Российский рынок акций ушел ниже уровня 2 500 пунктов по основному индексу

Российский рынок акций ушел ниже уровня 2 500 пунктов по основному индексу - 03.11.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций ушел ниже уровня 2 500 пунктов по основному индексу

Российский рынок акций после позитивного утреннего открытия перешел к снижению в основную торговую сессию и ушел еще ниже круглого уровня 2 500 пунктов по... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T13:30+0300

2026-11-03T13:30+0300

2026-11-03T13:30+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций после позитивного утреннего открытия перешел к снижению в основную торговую сессию и ушел еще ниже круглого уровня 2 500 пунктов по основному индексу - инвесторы продолжают фиксировать прибыль октября, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 13.16 мск снижается на 0,71% относительно предыдущего закрытия, до 2 438,83 пункта. С утра он максимально поднимался до 2 483,03 пункта. В частности, заметно дешевеют акции ВК (-4%), АФК "Система" (-3,2%), ЮГК (-2,9%). Дорожают акции "Фосагро" (+0,4%), "Озона" (+2,3%), "Позитива" (+1,7%). Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию ниже круглого уровня 2 500 пунктов за счет продолжения фиксации прибыли игроками по длинным позициям, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "На первый план для покупателей будут выходить отставшие эмитенты, которые мало участвовали в октябрьском ралли, а также компании с хорошим "фундаменталом", ориентированные на внутренний сектор", - заключает она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, вк, афк "система", югк